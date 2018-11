Mas: "No és la meva aposta, però no podem renunciar, en el futur, a la via unilateral"

L'expresident Artur Mas ha refusat que renunciar a la unilateralitat com defensa el PSC pugui afavorir "el millor desenllaç" per al judici de l'1-O. "És un desconeixement de com funciona el poder judicial perquè els 'Jordis' són a la presó abans de la DUI i fer un referèndum no està penat com a delicte", ha subratllat davant la petició que els socialistes han traslladat al president Torra. "No és la meva aposta la via unilateral, però no hem de renunciar a cap de les seves possibilitats de present o futur quan es juga una partida tan llarga", ha exposat. Sigui com sigui, ha tornat a posar de manifest que es va oposar a la DUI perquè no es podia aconseguir la independència: "Jo n'era conscient i ho vaig dir en diferents entrevistes públicament perquè no teníem reconeixement internacional i no podíem controlar les finances ni el territori". "Es podia proclamar com un gest simbòlic o polític, però se sabia que no tindríem la independència de manera efectiva", ha dit.

Així mateix, Mas ha validat la decisió del president Quim Torra de no convocar eleccions després de la sentència del judici de l'1-O que va avançar ahir en una entrevista a 'El Món'. "Hi estic d'acord, ja tenim la majoria independentista ara i no l'hem de posar en risc", ha anotat recordant la participació històrica als comicis del 21-D que va imposar el govern espanyol amb l'aplicació del 155 de la Constitució.

Torra creu que seria "irresponsable" convocar eleccions després de la sentència dels judicis pel Procés

Després que el passat 12 de novembre el Tribunal de Comptes condemnés l'expresident Artur Mas i a Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau a pagar un total de 4.946.788 d'euros per la consulta del 9-N, l'antecessor de Carles Puigdemont al capdavant de la Generalitat ha reiterat que presentaran recurs perquè "ha estat la pitjor sentència possible i tenim el Suprem com a últim recurs". "El TSJC ens va absoldre i no vam ser ni jutjats", ha criticat Mas, que ha recordat que "els ordinadors, que eren la principal partida de la consulta, ara són a les escoles".

Mas ha revelat que va bastant sovint a la presó de Lledoners i que intenta veure a tots els presos, també als que no són companys de files com l'exvicepresident Oriol Junqueras. "Fa poc vam parlar del judici, de la sentència del Tribunal de Comptes i de les conseqüències que pot tenir aquesta sentència amb el judici de l'1-O perquè també es perseguirà els seus béns particulars". Sobre el desencontre entre Puigdemont i Junqueras, Mas ha assenyalat que no fa de vincle entre ells dos, però ha subratllat que tots dos partits treballen "en una estratègia conjunta per treure el màxim rendiment al judici perquè tindrà una gran repercussió arreu del món i és una gran oportunitat pel projecte sobiranista davant la degradació democràtica de l'Estat".

Sobre la confluència entre el PDECat i la Crida Nacional per la República, Mas ha deixat clar que "ja no està en primera línia", però ha remarcat que "la Crida hauria de ser la gran del sobiranisme" emulant la casa gran del catalanisme que va posar en marxa fa deu anys. "Ara la immensa majoria de catalanistes són sobiranistes i a la Crida hi ha sensibilitats diferents, però ha de ser el motor del sobiranisme en el futur", ha insistit. "Cal que sigui el paraigua més gran", ha afegit davant la negativa d'ERC o la CUP de formar-hi part.

Pel que fa a la unitat a les eleccions, Mas ha afirmat que "s'havia d'intentar com ja es va fer amb Junts pel Sí amb l'entrada d'independents", però ha admès que "va ser l'últim cop que es va assolir". "Que no es pugui repetir no vol dir que no s'hagi de defensar com a Barcelona on es pot disgregar el vot sobiranista amb diferents llistes", ha denunciat. "Que hi hagi quatre llistes farà que un altre quedi primer que estarà en contra o al marge del Procés", ha lamentat Mas, que ha recordat que l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau governa amb 11 dels 41 regidors.

Mas no s'ha volgut pronunciar sobre quin ha de ser el candidat de la seva formació a Barcelona. "El PDECat va triar Munté, però ara s'haurà de veure si s'integra en una coalició més àmplia", ha apuntat l'expresident, que ha avançat que en les properes setmanes s'acordarà com es presenta el PDECat. "Ens hi juguem molt a Barcelona perquè és una peça fonamental del projecte general del país", ha reiterat. "Mirant a terra perdem l'horitzó", ha exposat davant la negativa dels aparells dels partits a concórrer junts a les eleccions.

Així mateix, Mas ha lamentat les desqualificacions que s'estan produint al Congrés i al Parlament: "És missió dels representants no generar més tensió i amb aquesta escalada de violència verbal no es recullen bons fruits". L'expresident també ha criticat les pintades contra el jutge Pablo Llarena: "No podem donar munició al nostre adversari contra el nostre propi projecte", ha sentenciat.