Mas respecta "l'estil" de Torra però assegura que no hauria encoratjat els CDR a seguir pressionant

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha admès aquest dimecres que no hauria encoratjat l'acció dels CDR com va fer el president de la Generalitat, Quim Torra. "Respecto les seves decisions i el seu estil, però jo no ho hauria fet així", ha assegurat l'expresident en una entrevista a RNE, i ha recordat que el seu predecessor en el càrrec, Carles Puigdemont, ja va exercir la presidència d'una manera diferent de la seva. "Puigdemont anava a manifestacions sobiranistes i jo no. En el meu cas, entenia que havia de preservar el meu perfil institucional, però ho vaig respectar absolutament", ha afegit.

D'altra banda, en una entrevista a Catalunya Ràdio abans de declarar al Tribunal de Comptes pel procés participatiu del 9-N, Mas ha dit que "recomanaria vivament" no convocar eleccions anticipades a Catalunya, perquè el resultat podria no ser positiu per al sobiranisme. "Es podrien posar en perill massa coses innecessàriament. És molt més fàcil recompondre la majoria que ja existeix que arriscar-se a una altra majoria que podria no existir", ha alertat.

Mas ha parlat abans de declarar davant el Tribunal de Comptes –al costat dels exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs i Irene Rigau– per les despeses que va generar en les arques públiques la consulta del 9 de novembre del 2014, per dirimir si va incórrer en cap tipus de responsabilitat comptable.

Mas ha assegurat que tant ell com la resta d'exconsellers que acudeixen a declarar estan tristos per la pèrdua de la majoria independentista al Parlament. "Creiem que no s'hauria d'haver arribat a aquest punt. Si una cosa tenim preciosa i que cal conservar és la majoria independentista", ha dit, encara que s'ha mostrat convençut que trobaran una fórmula per recompondre-la. "Conec les discrepàncies que hi ha hagut dins del sobiranisme. Sé fins i tot algunes coses que no s'haurien d'haver fet de la manera que es van fer i d'algunes posicions que potser van ser massa egoistes i partidistes", ha apuntat, però ha afegit que en els moments més crítics sempre es va trobar una solució.