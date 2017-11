Mas fa autocrítica des de Madrid: "S'està fent una reflexió sobre si hi ha hagut un bon control dels temps"

Tercer missatge aquest dimarts des de Madrid del món independentista fent autocrítica. Si aquest matí eren els portaveus d'ERC i el PDECat al Congrés, Joan Tardà i Carles Campuzano, els que reconeixien que cal "més temps" per "reforçar al majoria" independentista, aquest vespre l'expresident de la Generalitat Artur Mas ha admès que s'està fent una "reflexió de què ha passat", si hi ha hagut un "bon control dels temps" i si "la majoria social és suficient" per tirar endavant amb la via unilateral com s'ha fet. "S'estan discutint les conseqüències i quina ha estat també la reacció del govern espanyol i bona part de l'Estat davant d'un repte estrictament democràtic", ha afegit.

Amb tot, l'expresident català ha assegurat que l'objectiu de la independència segueix vigent i que, "pot agradar més o menys" però que des de fa anys és compartit per dos milions de persones que no són "incultes ni ignorants". Sobre la declaració del Parlament, ha assenyalat que en aquests moments Catalunya viu un "període de reflexió". "No cal confondre el que és la transició cap a un estat independent amb quan ja és independent", ha incidit.

Mas ha fet aquestes declaracions en un diàleg organitzat per l'històric Club Siglo XXI -que es va fundar durant la Transició- i en què han participat també l'expresident José Montilla; el candidat dels comuns el 21-D, Xavier Domènech; el del PP, Xavier García Albiol, l'economista Antón Costas; i el catedràtic de Dret Administratiu Santiago Muñoz Machado. El debat ha transcorregut enmig d'aplaudiments cada cop que intervenien Albiol i Machado.

El president del PP català ha deixat clar que la reforma de la Constitució en cap cas es farà per acontentar els independentistes. Montilla, ràpidament, li ha rebatut que s'ha de tirar endavant per "satisfer a la majoria dels catalans i espanyols". Tant l'expresident socialista com Domènech s'han situat en un punt intermig entre Albiol i Mas. Tots dos han entrat al debat lluny dels micròfons dels mitjans, que només buscaven a Mas, a qui també s'han dirigit la majoria de les preguntes. "Hem concedit més temps a Mas perquè està en una certa minoria", ha assenyalat amb sorna el periodista que feia de moderador, Fernando Jáuregui.