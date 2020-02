Mas descarta enfrontar-se a Puigdemont en unes eleccions si la Crida i el PDECat trenquen

Aquest diumenge, 23 de febrer, s'acaba la inhabilitació per desobediència de l'expresident Artur Mas, condemnat per haver impulsat la consulta del 9-N. L'excap de l'executiu català va viure el moment en què es desfeia definitivament d'aquesta sentència ahir a la nit al programa Preguntes freqüents de TV3 i, allà, va aclarir algunes qüestions sobre el seu futur polític. Ara que ja es pot presentar a unes eleccions, va deixar clar que no és el seu "desig", però no va tancar completament la porta a fer-ho si les circumstàncies ho requereixen. Però el que sí que va deixar clar, i aquesta qüestió és clau de cara a la negociació per a la reordenació de JxCat, és que no encapçalarà cap operació que sigui el resultat d'una escissió, ara que les converses entre la Crida i el PDECat per forjar una única formació política arriben al seu tram final. "El que segur que no faré és encapçalar una operació que no sigui d'unitat dins el món que jo represento", va sentenciar durant l'entrevista.

Tal com va explicar l'ARA, hi ha sectors moderats del PDECat que veien Mas com un potencial lideratge electoral si hi ha una ruptura de JxCat. D'altres també aposten per un tàndem de l'expresident i Carles Puigdemont, una opció que ahir Mas va assegurar que no li havien proposat. Pel que fa a si l'excap de l'executiu a l'exili es presentarà als comicis, va afirmar que només li pertocava al mateix Puigdemont decidir-ho.

“Si em parlen de qualsevol cosa que serveixi per tirar endavant aquest projecte, jo escoltaré. No puc rebutjar qualsevol possibilitat si realment hi ha molta gent que empeny per a això”, va dir Artur Mas. “No lluitaré per ser candidat. La resposta definitiva només la podré donar quan Junts per Catalunya hagi aclarit definitivament la seva estructura de cara als propers temps”, va aclarir. De fet, l'expresident sí que va explicar el que li agradaria fer a partir d'ara: dedicar-se al món de les idees i buscar "nous talents" polítics amb l'objectiu de forjar lideratges.

La fi de la inhabilitació de Mas s'ajunta amb la sortida a la venda aquest dimarts del seu nou llibre: Cap fred, cor calent (Columna). Es tracta d'un relat en primera persona del Procés del qual l'ARA en fa aquest diumenge un avançament electoral.