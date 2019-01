Mas: "Soc partidari d'estabilitzar una majoria amb PSOE i Podem"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas s'ha mostrat aquest diumenge partidari d'"estabilitzar" la majoria de PSOE i Podem al Congrés dels Diputats per evitar-ne una de PP, Cs i Vox, i ha considerat que el sobiranisme "en algun moment arribarà a aquesta conclusió, si és que encara no hi ha arribat".

En un debat cara a cara amb el també expresident José Montilla (PSC), publicat per 'La Vanguardia', els dos dirigents han analitzat la situació política, marcada pel judici del Procés o el debat sobre l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.

"Per a mi és millor que en la política espanyola hi hagi una majoria entre socialistes i Podem, que va més enllà de la figura d'un president. És millor que una majoria amb PP i Cs, i no diguem ja amb el suport de Vox. Crec que el món sobiranista, si encara no hi ha arribat, en algun moment arribarà a aquesta conclusió", ha apuntat Mas.

L'exlíder de CiU i del PDECat ha matisat, no obstant això, que "això no resol el problema entre Catalunya i l'Estat" i, si bé ha dit que el president espanyol, Pedro Sánchez, "algun gest ha fet", l'ha instat a "assumir més riscos".

"Si Sánchez dona prioritat al pressupost, que digui que sense comptes convocarà eleccions. Pot fer pressió dient que es pot entrar en un escenari a l'andalusa. Crec que davant aquesta posició de força alguns haurien de reflexionar sobre quin escenari de la política espanyola convé més: la majoria PSOE i Podem acompanyats, o l'andalusa", ha plantejat.

Mas s'ha mostrat, doncs, "partidari" d'"estabilitzar una majoria amb socialistes i Podem", però ha recalcat que "no es pot fer com si no passés res quan d'aquí a unes setmanes començarà un judici que és una salvatjada. Cal saber llegir les dues coses".

L'exmandatari convergent ha apuntat al referèndum com a "via de solució" i ha plantejat la possibilitat d'"una doble proposta": "Una que sortís del Congrés i una altra del Parlament. No dels governs. Es podria fins i tot sofisticar i fixar unes determinades majories. Si arribéssim a aquest punt de maduresa, podríem tenir una solució. Els dos Parlaments podrien ser sobirans per fer les seves propostes. I es posarien a votació dels catalans", ha afirmat.

No obstant això, Montilla ha opinat que la proposta de Mas suposa "una modificació de la Constitució i de l'Estatut", i "al Parlament necessites com a mínim les dues terceres parts" per a un canvi estatutari.

L'exlíder socialista defensa que Sánchez ha fet "gestos que serien impensables en el cas de Mariano Rajoy" i s'oposa en canvi a un referèndum, que "està demostrat que divideix més".

"L'independentisme ha d'extreure lliçons d'aquests últims anys, de la seva derrota, d'haver agafat una drecera equivocada. Això també dificulta les negociacions", ha dit Montilla.