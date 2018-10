Mascarell obre la porta que la Crida presenti llistes en alguns municipis

Ferran Mascarell ha obert la porta avui a què la Crida Nacional per la República presenti candidatures en alguns municipis de Catalunya en les eleccions del maig, sempre que això impliqui "sumar" i no competir amb el PDECat. El portaveu de la Crida ho ha dit en declaracions a TV3 recollides per l'agència Efe, on també ha explicat que "si no hi ha sorpreses", les primeres eleccions en les quals concorreran les sigles de la Crida seran les municipals de 2019, tot i que el nou moviment serà selectiu a l'hora d'escollir on es presenta.

De fet, en la ponència de l'organització ja estableix que es presentaran a la ciutat de Barcelona i algunes fonts apunten a l'ARA que també podrien presentar candidatures a les capitals de província. "Caldrà avaluar en cada cas com fer-ho, per potenciar la unitat del sobiranisme i no el contrari", ha explicat Mascarell, que ha assenyalat que "gent de llocs molt diferents de Catalunya" i fins i tot "candidats" independentistes estan fent-los saber que "els agradaria" presentar-se "amb les sigles de la Crida".

"En termes generals", a les eleccions de 2019 la Crida "es presentarà allà on sigui possible" que "aquests partits s'unifiquin sota una mateixa nomenclatura", ha indicat Mascarell, que ha assegurat que està "disposat a treballar al capdavant d'una bona candidatura" per Barcelona. Si les bases sobiranistes en els diferents municipis, o els propis candidats de partits com el PDECat, sol·liciten concórrer a les eleccions sota aquestes noves sigles, sense que això suposi atomitzar encara més l'oferta electoral independentista, hi haurà candidatures de la Crida.

"Ha d'haver algun element en la base del lloc, del poble o ciutat, que faci possible que la Crida hi estigui, perquè la gent ho vulgui, no per una altra raó", ha insistit Mascarell, que en canvi "dubta molt" que la Crida es presenti allà on el PDECat -sota la marca JxCat- decideixi concórrer sense utilitzar aquest nou paraigua.

Sobre el PDECat, ha afirmat que "tant de bo continuï sent el partit que és, es pugui desplegar i seguir creixent", la qual cosa no és incompatible amb la Crida, que "no aglutina a partits sinó a persones" i que admet "tendències internes, en funció de la seva ideologia de base", ja que "no és un partit tradicional". Després que el president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, opinés que la Crida és una reorganització de "l'espai posconvergent" i un moviment de "centredreta", Mascarell ha discrepat.

Segons Mascarell, "la Crida és justament la configuració d'una manera nova d'entendre com hem de fer front al nostre principals adversaris", amb voluntat "d'intentar sumar", perquè Catalunya "necessita unitat", i amb la "manera tradicional" de fer política que despleguen els partits "costa molt avançar".