Mascarell explora liderar una llista sobiranista "àmplia" a Barcelona amb Forn

El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, i impulsor de la Crida ha afirmat aquest diumenge que "no descarta" ser alcaldable de Barcelona, ja que "li agradaria" encapçalar una llista "àmplia" que superi el PDECat i en la qual creu que l'exconseller pres Joaquim Forn podria tenir una posició "rellevant".

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Efe, Mascarell, després de participar ahir en la convenció fundacional de la Crida Nacional per la República, ha assenyalat que des de fa mesos treballa en "el disseny d'un projecte per a Barcelona".

Així, medita una llista "àmplia" que no necessàriament seria amb la marca electoral de la Crida -que fins al gener no estarà constituïda-, però sí que seria una candidatura que aglutini diversos àmbits del sobiranisme, inclòs el PDECat. ERC, per la seva banda, ja ho ha declinat.

En tot cas, Mascarell, delegat del Govern a Madrid, ha puntualitzat que el seu projecte barceloní encara està per tancar i ha augurat que es pot "acabar de decidir" en un termini de dos mesos.

Però de moment ha afirmat que "no descarta" ser alcaldable: "Si l'oportunitat es presenta seré aquí. M'agradaria molt, sí", ha admès.

Mascarell ha comunicat que ha parlat amb Forn i ha assegurat que, si bé fa mesos a l'exconseller pres "li costava imaginar-se" en una candidatura municipal, en aquests moments creu que "té ganes d'implicar-s'hi, d'una manera o una altra". Al seu entorn, consultat per l'ARA, afirma que Forn s'implicarà en la candidatura, però que ara per ara descarta liderar-la per la seva condició de pres i el judici que ha d'afrontar l'any que ve.

Encara no estan decidits els números ni els noms d'aquesta eventual llista, però Mascarell ha dit que creu que Forn desitjaria tenir "una posició rellevant", sense més concreció.

Ha emfatitzat la necessitat que el sobiranisme s'uneixi per a les eleccions municipals de maig amb la finalitat de fer front a la candidatura de l'ex primer ministre francès Manuel Valls, que creu que és una "operació d'estat" per evitar que Barcelona estigui en mans de l'independentisme.