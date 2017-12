De la Mata en el laberint de les comissions

Ignacio González, demacrat, afectat per set mesos de presó, que verbalitza en qualitat de víctima una vegada i una altra, va admetre ahir davant el jutge José de la Mata que tan bon punt va arribar el 2003 a la vicepresidència de la Comunitat de Madrid es va adonar d’un fet: Álvaro Lapuerta, tresorer del PP, i Luis Bárcenas, gerent, feien un seguiment de les adjudicacions de contractes públics.

No obstant això, va assegurar que no tenia coneixement de l’existència d’un sistema de comissions (el 2% o el 3% que pagaven al PP les empreses, segons confessa en una gravació l’expresident de la constructora Degrémont Iberia, Rafael Palencia), argumentant que en tal cas ho hauria denunciat, segons fonts presents en la seva declaració testifical.

En el centre de l’actual investigació reoberta pel jutge De la Mata sobre els papers de Bárcenas -o la comptabilitat B del PP- hi ha precisament aquesta cinta. Va ser gravada el 2008 i ahir el seu autor, Ildefonso de Miguel, ex director general del Canal de Isabel II i mà dreta de González, ho va reconèixer. Segons De Miguel, va ser Bárcenas qui el 2008 li va enviar Palencia, com altres empresaris, per tractar assumptes relacionats amb contractes i adjudicacions. L’ex director general del Canal de Isabel II va explicar al jutge De la Mata que tant ell com Ignacio González, president de l’empresa, van creure que es tractava d’una trampa de Bárcenas i que, per aquest motiu, van decidir gravar la conversa amb l’empresari. González nega aquesta versió, assegurant que va conèixer l’existència de la gravació anys després.

El cas és que en una conversa entre González i el seu amic i exministre Eduardo Zaplana, interceptada per la Guàrdia Civil en l’operació Lezo, el primer li explica l’existència de la gravació i afegeix que De Miguel li va entregar a l’exdiputat del PP al Parlament Julio Ariza -reconvertit en president del grup Intereconomía-, que hauria fet xantatge a Mariano Rajoy amenaçant-lo de fer-la pública.

Palencia, que no ha volgut declarar davant el jutge, figura als papers de Bárcenas com a donant trimestral del PP per valor de 35.000 euros durant els anys 1998, 2000, 2007 i 2008. La cinta, per tant, suposaria el reconeixement verbal de les anotacions sistemàtiques que portava Bárcenas i que certificava Lapuerta.

De la Mata és conscient que estaran absents del banc d’acusats del cas Bárcenas els presumptes corruptors, els que figuren a la comptabilitat B que gestionava Bárcenas amb pagaments per valor de 7,5 milions d’euros. I amb aquesta absència falta també un delicte greu: el suborn. És per això que la gravació de Palencia és tan rellevant.

Moneda de canvi?

Eduardo Zaplana va dir ahir davant el jutge que coneixia l’existència d’aquesta cinta per la seva conversa amb Ignacio González. I l’empresari Ariza va negar que fes qualsevol tipus de xantatge el 2009, quan va tenir accés al pendrive amb la gravació. Quan li van preguntar per què va aconseguir la cinta però no la va difondre, Ariza va respondre al jutge, que va obrir els ulls com taronges, que mancava d’interès periodístic. Potser tenia un altre tipus d’interès per a Ariza. Qui sap si el de moneda de canvi.