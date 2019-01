Mauri: "L'únic gest del PSOE que entendrem és que insti l'Advocacia de l'Estat a retirar les acusacions"

El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri de los Ríos , ha interpel·lat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demanant-li que retiri totes les acusacions que pesen sobre el president de l’entitat, Jordi Cuixart, i la resta de presos polítics i que vehicula l'Advocacia de l'Estat: “Encara hi són a temps, fins que hi hagi el vist per a sentència” . Aquest és “ l’únic gest possible” , ha afegit. Mauri ha assegurat que “el govern del PSOE té un problema molt greu” perquè ha de triar si segueix anant “de la mà de l’extrema dreta” i manté “acusacions falses en el judici o aposta pel diàleg sincer” . Malgrat tot, el vicepresident d’Òmnium admet que té “confiança zero” quan encara avui hi ha ministres del govern Sànchez, com Josep Borrell, que “parlen de ' fake news' referint-se a les imatges [de les càrregues policials] de l’1-O” .

Durant l’esmorzar informatiu del Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, Mauri ha posat en relleu la “manca de voluntat de l’Estat” de solucionar amb política i diàleg un conflicte polític i el fet que el situï, en canvi, en l’àmbit de les presons: “Això per a nosaltres és venjança”, ha sentenciat. Davant d’aquesta situació, Mauri ha recordat que Pedro Sánchez va demanar una proposta que aglutini el 75% de la població catalana i Òmnium, ha dit, en proposa una que n’aglutina el 80% i passa pels grans consensos. “El 80% del país està en contra de la presó preventiva, la repressió, i a favor de resoldre políticament el conflicte i votar en un referèndum” , ha recordat.

A les portes del judici, Mauri ha volgut recordar que “serà la constatació de la vulneració flagrant dels drets humans” , perquè es jutja el dret a manifestació, la llibertat ideològica, en definitiva, “el dret a dissentir” . Mauri ha denunciat el “relat farcit de mentides” construït des dels poders de l’Estat per empresonar Cuixart i la resta de presos polítics i una prova és la negativa del Suprem a la presència d’observadors internacionals. “Si estan segurs que el procediment està sent transparent, no els hauria de molestar que hi hagués observadors” , ha afegit.

Mauri ha fet notar la anormalitat que suposa que sigui el vicepresident de l’entitat qui protagonitzi el col·loqui en lloc del president d’Òmnium, Jordi Cuixart , empresonat sense judici des de l’octubre del 2017 per haver exercit drets i llibertats fonamentals. “En una democràcia madura – ha apuntat Mauri– el president de l’entitat cívico-cultural més gran d’Europa hauria de poder debatre amb llibertat les seves idees i hauria de poder contrarestar-les per la via del diàleg amb tots aquells que pensen diferent” . Mauri ha advertit que si les sentències no són absolutòries Òmnium mobilitzarà la ciutadania amb "contundència".