Maza troba les reunions de l'ANC i Òmnium amb el Govern "determinants" en les querelles contra els consellers

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, creu que l'assistència de membres de l'ANC i Òmnium Cultural a reunions del Govern és un fet "determinant i revelador" per fonamentar la querella per rebel·lió, sedició i malversació contra els membres del Govern.

"Jo no sé si amb veu, amb vot, sense veu, sense vot… No hi era. Però els responsables d'aquestes dues associacions assistien a les reunions", ha dit Maza aquest dissabte al programa 'Informe semanal'. També recorda que el vessament de sang no és una condició en el delicte de rebel·lió, i posa com a exemple el 23-F, que, segons la sentència del Tribunal Suprem, no va ser una rebel·lió "cruenta". Pel que fa a la "destrucció" de tres cotxes de la Guàrdia Civil, els "actes d'intimidació" a agents de policia i Guàrdia civil als seus allotjaments i els fets de l'1 d'octubre, creu que són "actes de violència".

El fiscal general de l'Estat ha considerat "molt raonable" la presó preventiva dictada per a Oriol Junqueras i els altres set consellers i subratlla que el factor més determinant per demanar la privació de llibertat era la possible reiteració delictiva, i no tant el risc de fuga: "Ahir mateix, el senyor Junqueras va seguir signant un article en un diari estranger com a vicepresident de la República Independent de Catalunya".