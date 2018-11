Mélenchon reclama la llibertat immediata dels presos polítics

El líder de França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, ha reclamat l'alliberament immediat dels presos política catalans en una entrevista a la ràdio Equinox, recollida per l'ACN. L'excandidat a l'Elisi ha considerat "inacceptable i increïble" que hi hagi "presos polítics a Catalunya només per exercir la lliure determinació dels pobles". En l'entrevista al mitjà francès, Mélenchon es mostra partidari d'acabar el procés judicial amb una retirada general de càrrecs i iniciar "negociacions per a l'organització d'un referèndum legal" sobre la independència. Si bé el líder de França Insubmisa creu que "no cal un nou estat català a Europa", defensa que "la gent ha de poder expressar-se".

D'altra banda, Mélenchon ha culpat durant l'entrevista el govern del PP per la situació a Catalunya: "L'error és de Mariano Rajoy i ara l'apaivagament és indispensable".