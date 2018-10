Membres de SCC recelen de la rebaixa en el to del seu president

“Estem desmobilitzats? Si es refereix al fet que no sortim al carrer perquè sí, doncs sí: no podem tensionar constantment el carrer per una mobilització política”. El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, va respondre ahir de manera clara a la pregunta d’un representant de Plataforma por la Familia que durant un esmorzar informatiu del Fòrum Europa va exigir més activitat als unionistes. “Mobilitzar-se aleatòriament em sembla contraproduent per a l’escenari de convivència que busca SCC”, va insistir amb vehemència: “S’ha de fer en el moment adequat”. Fa setmanes que l’entitat ha optat per mantenir un perfil baix que, segons fonts consultades, asseguren que mira d’afavorir la distensió al carrer. Un canvi de rumb que ja expressa públicament el seu màxim dirigent i que està inquietant alguns membres de l’entitat.

Segons fonts de SCC, una part de la junta directiva discrepa -tot i que en minoria- de l’estratègia empresa per Rosiñol els últims mesos. Diverses decisions de l’entitat unionista han disparat les alarmes. Per exemple, el fet que demanés una reunió amb l’ANC per rebaixar la tensió, així com les peticions de mantenir trobades amb el president de la Generalitat, Quim Torra -de qui en paral·lel també demana la dimissió-, i del Parlament, Roger Torrent. Fonts oficials admeten que no hi va haver “unanimitat” a la junta en la decisió de demanar diàleg a les entitats independentistes, però ho emmarquen en una discrepància puntual, no “profunda” o “d’estratègia”, i recorden que el posicionament de l’associació es decideix per majoria dels seus membres.

Des de l’unionisme -tant veus de l’entitat com de Cs i plataformes com Tabàrnia- s’ha criticat que SCC no hagi convocat protestes més grans al carrer després de les mobilitzacions massives de l’octubre del 2017. També s’acumulen les crítiques pel fet que el 8 d’octubre passat l’entitat es limités a commemorar la manifestació de rebuig a l’1-O, que ara fa un any va aplegar 350.000 persones, amb un acte en un hotel de Barcelona. SCC rebutja les crítiques i defensa que el seu objectiu “mai” ha sigut convocar manifestacions, sinó trobar una sortida en favor de “la pluralitat i la tolerància”, malgrat que això pugui “molestar” a alguns dels seus simpatitzants o col·laboradors.

Algunes veus dins l’entitat recelen de la falta de mobilització al carrer. Apel·len a imitar l’estratègia independentista d’ampliar la base i activar el moviment unionista, i no són optimistes respecte al fet que una rebaixa de to afavoreixi el diàleg amb el sobiranisme.

En paral·lel, Rosiñol va anunciar ahir la creació de Societat Civil Europea, una branca de SCC a Europa que veurà la llum el març del 2019, com un dels projectes a mitjà i llarg termini de l’entitat. L’organització s’apartarà a Europa del cos a cos amb l’independentisme per, segons va dir, combatre “els nacionalismes i els populismes” en uns quants països. Així, l’entitat va informar que ja estava en contacte amb el president de l’Eurocambra, Antonio Tajani, per posar-se en marxa.

Dimissions a les joventuts

L’expressió més evident que no tothom ha rebut bé la relaxació en el discurs de SCC va ser la dimissió en bloc de la cúpula de Joves SCC per “diferències estratègiques insalvables” amb la direcció, el setembre passat. En un comunicat, el líder de la sectorial juvenil, Josep Lago, donava les gràcies per “haver estat” al seu costat als vocals de SCC Isabel Fernández, José Domingo i Nuria Plaza, a més de l’expresident de l’entitat, Rafael Arenas. Fonts coneixedores del conflicte expliquen que la direcció va demanar als joves que reduïssin el nombre d’accions i ells no ho van acceptar. D’altra banda, fonts de SCC van assegurar que no han canviat d’objectius i que en la dimissió hi van intervenir factors aliens al debat estratègic.

L’antiga cúpula dels joves ha fundat una nova organització (S’ha Acabat) que ja ha organitzat una mobilització a la plaça Sant Jaume -punt calent de les protestes els últims mesos-, mentre que el nou líder de la sectorial juvenil de l’entitat, Fernando Carrera, opta per una línia més moderada. En l’últim acte ja es van detectar diferències: en lloc de la universitat, on acostumava a haver-hi enfrontaments amb independentistes, van escollir la seva seu.