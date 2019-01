Mena (CatComú) insta Sánchez a prioritzar ERC i el PDECat en les negociacions dels pressupostos

Els comuns trenquen una llança a favor dels independentistes de cara a les negociacions dels pressupostos generals de l'Estat (PGE). Aquest dilluns al matí, el portaveu dels comuns, Joan Mena, ha instat Pedro Sánchez a "dedicar més esforços" a convèncer ERC i el PDECat per negociar els comptes. "L'acord dels PGE amb Units Podem és incompatible amb les propostes polítiques de Cs i PP", ha advertit.



En aquest sentit, Mena ha demanat al president del govern espanyol que descarti tractar amb PP i Cs de cara als pressupostos, tot i que l'anima a "fer tots els esforços possibles" perquè tirin endavant.



Gest de l'independentisme

No obstant això, Mena també ha reclamat a les formacions catalanes que donin suport als comptes, ja que considera que "no és incompatible" amb exigir l'alliberament dels presos polítics, així com una solució política a la situació de Catalunya.



Mena considera els PGE una "prova de foc" tant per a ERC com per al PDECat, que estan entre l'espasa i la paret per demostrar que "són capaços" de conformar aliances "més àmplies que la conformada entre ells". "Que ens ajudin a construir acords progressistes que capgirin el que està passant en el conjunt de l'Estat", ha demanat.



Catalunya, "a la deriva"

En clau catalana, des de Catalunya en Comú han cridat Esquerra a reconduir el rumb "a la deriva" que, diuen, segueix el Govern. "Si Torra i JxCat eludeixen la responsabilitat de dirigir el país, Esquerra no pot fer-se invisible", ha dit Mena. A més, ha demanat a Esquerra que escolti les seves propostes per "mirar-se al mirall" i no ser una "mala còpia de Convergència".



En aquesta línia, el portaveu dels comuns ha atribuït la "desorientació" de Catalunya a un executiu "sense timó" i un president, Quim Torra, "desautoritzat pel seu propi partit".