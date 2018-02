Méndez de Vigo adverteix que no tindran cap contemplació amb Puigdemont

El portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, ha reiterat avui que descarten acceptar una presidència simbòlica de Carles Puigdemont, una possibilitat que s'ha posat damunt la taula els darrers dies en plenes negociacions entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC pel debat d'investidura. "Puigdemont està acusat de delictes molts greus i ha fugit de la justícia i no tindrem cap contemplació amb ell", ha anotat el ministre, que descarta que hi hagi dos governs. "No ho consentirem", ha sentenciat després de recordar que "un president autonòmic és la màxima representació de l'Estat en una comunitat autònoma". Sobre la manca d'acord per acordar la presidència de la Generalitat, Méndez de Vigo ha denunciat que "això perjudica la imatge de Catalunya" i ha afegit que demostra "les discrepàncies internes entre els principals partits independentistes".

En una entrevista a RNE, el portaveu també ha deixat clar que portaran als tribunals la reforma de la llei de presidència que promou JxCat, sense el suport d'ERC, per investir Puigdemont. "La reforma de les llei de presidència és il·legal i té molt poc recorregut jurídicament i la recorrerem", ha destacat. Sobre l'euroordre, Méndez de Vigo ha volgut sortir al pas de la ingerència de l'executiu i ha afirmat que "és una decisió de la justícia". Paral·lelament, el portaveu ha subratllat les bondats, a parer seu, de la suspensió de l'autogovern i ha avisat que no s'acabarà fins que s'investeixi un president que compleixi els requisits legals que reclamen. "Mentre no hi hagi un Govern que surti del Parlament, que sigui escollit de manera legal i que respecti l'ordre constitucional es mantindrà el 155", ha conclòs.