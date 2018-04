Méndez de Vigo va firmar una carta el 1976 en què justificava la violència de l'extrema dreta

El ministre d'Educació i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va firmar una carta l'any 1976 en què justificava la violència de l'extrema dreta. "La violència de la impròpiament denominada extrema dreta és el reflex de la seva legítima defensa davant l'assalt de grups de signe absolutament contrari, d'un marcat signe comunista", s'exposa en un fragment de la carta que anava dirigida al llavors ministre d'Educació, Carlos Robles Piquer. La carta va ser publicada al diari 'La Voz de Galicia' el 21 de març del 1976.

La carta l'ha viralitzat l'actual senador de Bildu Jon Inarritu a través de Twitter.

La carta la van signar disset estudiants de la Universidad Complutense de Madrid, que es mostraven contraris a la "violència de l'extrema esquerra", en referència a protestes de grups d'estudiants de la universitat. "Mentre la convivència pacífica universitària no sigui degudament garantida, la resposta no pot ser cap altra per part dels que volem que l'autonomia de la universitat serveixi per a erradicar la blasfèmia intolerable i les injúries grolleres a la pàtria i el rei", afirmen els 17 estudiants.