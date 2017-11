Méndez de Vigo dona per decretada l'ordre de detenció de Puigdemont abans que es pronunciï la jutge

"Està clar que Espanya és una democràcia madura, un estat de dret [...] i que el poder judicial és independent i autònom". Aquesta ha sigut una de les poques valoracions que ha fet aquest divendres el ministre portaveu del govern de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo. Però quan feia el repàs habitual de les últimes jornades i precisament per provar la independència del poder judicial, Méndez de Vigo ha donat per fet que aquest dijous la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va emetre l'ordre de detenció del president Carles Puigdemont i la resta de consellers de Brussel·les. Però un dia després Lamela encara no ha emès aquesta interlocutòria.

El ministre ha rectificat després fora de càmeres i ha assegurat que alguns mitjans ho havien donat també per fet, però també ha deixat entreveure que aquesta decisió de la jutge ja estava presa. Tot i això, Méndez de Vigo i també el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, han esquivat valorar l'empresonament dels membres del govern català. Tampoc Montoro no ha volgut fer cap valoració personal de l'empresonament del vicepresident, Oriol Junqueras, amb qui havia tractat personalment.

El 21-D com l'única sortida per a la "normalitat"

A part d'això, aquest divendres el consell de ministres ha aprovat diversos decrets i acords en relació amb la convocatòria de les eleccions del 21-D, una convocatòria que han presentat gairebé com l'única sortida a tots els conflictes. Méndez de Vigo les ha presentat com unes eleccions lliures, on podrà votar tothom i "amb totes les garanties". A més, ha celebrat que els partits sobiranistes es presentin a les eleccions: "És una bona notícia", ha afirmat, i ha garantit que tots els que vulguin s'hi podran presentar.

Això sí, sí que ha fet públic el seu "desig" que els partits que s'hi presentin ho facin amb l'objectiu de "recuperar la normalitat" i que aquesta convocatòria electoral sigui per acabar amb el deteriorament de la convivència a Catalunya.

I com que les eleccions les convoca el govern espanyol, el consell de ministres ha aprovat un canvi en els pressupostos de la Generalitat que preveuen una partida de fins a 17 milions d'euros per pagar els comicis.