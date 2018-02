Méndez de Vigo troba sorprenent que un funcionari suís digui que Gabriel no serà extraditada

El portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, ha qualificat de "cridaner" les paraules del portaveu del Departament de Justícia suís, Folco Galli, en què va afirmar que si els delictes dels quals s'acusa l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel són polítics no serà extradida a Espanya: "Els funcionaris també, de tant en tant, diuen coses rares", ha afegit. "Em sembla cridaner que hi hagi un funcionari que hagi dit tot això quan encara no hi ha hagut cap proposta", ha manifestat en una entrevista a 'Los Desayunos de TVE'.

El també ministre d'Educació ha demanat esperar a la decisió del jutge del Tribunal Suprem encarregat de la causa sobre el procés sobiranista, Pablo Llarena. Fins ara, el magistrat ha limitat a l'àmbit espanyol l'ordre de detenció contra Gabriel, que no va acudir a declarar davant del tribunal en refugiar-se a Suïssa.

"Cal esperar a veure què diu el jutge. És un tema que està en l'àmbit judicial", ha recalcat Méndez de Vigo, que ha dit que, un cop que hi hagi un pronunciament del jutge, ja es veurà l'actitud que adopta el Govern suís i "no un funcionari". En qualsevol cas, Méndez de Vigo sosté que "el que més" li crida l'atenció és que Gabriel, que "ha estat partidària de la ruptura total", s'hagi "escapat" al "bressol del capitalisme", en referència a Suïssa. "Té la seva gràcia, l'anticapitalista al bressol del capitalisme", ha declarat.

Segons l'opinió del ministre, els simpatitzants i votants de la CUP "han d'estar en estat de xoc" amb la decisió de la seva exportaveu. Tot seguit, ha apuntat que "la gent parla molt però arriba l'hora de la veritat i no vol sotmetre's a la justícia" al mateix temps que ha recordat que Gabriel compta amb "les garanties de l'aforament".