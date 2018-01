Mercè Conesa (PDECat) no descarta denunciar Convergència per la vinculació de Sant Cugat amb el cas Palau

L'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i presidenta del consell nacional del PDECat, Mercè Conesa, no descarta denunciar Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) pel possible "mal ús" que el seu partit podria haver fet del nom de l'Ajuntament en el cas Palau. Conesa ho ha explicat en l'esmorzar informatiu celebrat amb la premsa aquest matí després que aquesta setmana s'hagi conegut la sentència del cas Palau en la qual es confirma que CDC, Fèlix Millet i Jordi Montull van percebre un total de 168.000 euros per l'adjudicació a Ferrovial, l'any 2001, de les obres de construcció del PAV3 del municipi.

“Hem d'estudiar si podem demanar responsabilitats pel mal ús del nostre nom, no només a CDC, sinó a altres persones que s'han lucrat utilitzant la nostra bona fe i professionalitat”, ha explicat Conesa, que ha assegurat que no acceptarà que “es posi en risc l’honorabilitat i el nom de l’Ajuntament”. ”Estem estudiant quines oportunitats legals tenim per fer un pas d’aquestes característiques”, ha matisat.

En aquest sentit, l’alcaldessa considera que l’Ajuntament és “víctima” del cas Palau, manté que l’adjudicació del PAV3 està “ben feta” i ha destacat que el mateix jutge així ho indica. A més, Conesa ha afegit que de la sentència no es desprèn que cap tècnic, treballador o responsable polític del consistori estigui condemnat.

Les crítiques de l'oposició

D’altra banda, Conesa ha demanat “serietat” davant les recents crítiques dels grups de l’oposició cap al govern local i l’Ajuntament arran de la sentència del cas, ha afirmat que el jutge no implica directament ningú del consistori i ha remarcat que l’any 2003, quan es van dur a terme les obres del PAV3, encara no havia assumit cap càrrec a CDC. Així mateix, Conesa ha explicat que en 15 dies podria estar adjudicada l'auditoria que ha d'analitzar tots els processos adjudicataris d'obres públiques que ha dut a terme Ferrovial i les seves filials a Sant Cugat entre 1997 i 2017, tal com va aprovar el ple municipal al març.

En aquest sentit, Conesa ha recordat que l’any 2010, quan va aparèixer la possible vinculació del PAV3 amb el cas Palau, ja es va dur a terme una comissió extraordinària sobre el tema en què l'Ajuntament va donar explicacions a tota l'oposició. A més, l'alcaldessa ha afegit que el consistori ha col·laborat en el procés judicial i amb la documentació requerida pel Parlament de Catalunya per la comissió específica celebrada fa anys, i ha destacat també que el 2017 s'ha tornat a abordar el tema al ple municipal a petició de l'oposició. "Crec que és molt perillós que els grups de l'oposició posin en dubte els tècnics i professionals de l'adjudicació d'aquell contracte", ha afegit.