Meridiana Resisteix decideix suspendre el tall pel coronavirus després de tornar a tallar avui l'avinguda

Portaven 152 dies consecutius tallant l'avinguda Meridiana per protestar per la condemna del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, però avui en assemblea han decidit aturar el tall fins que la crisi del coronavirus no amaini. La votació esmena la intenció inicial dels impulsors de Meridiana Resisteix, que recordaven al matí que no superen el miler de manifestants en les dues hores de tall diari, que són a l'aire lliure i que deixen espai entre les persones que s'hi apleguen.

Ara bé, des del seu compte de Twitter sí que havien fet una crida perquè la gent que se'ls vulgui sumar a partir d'ara tingui en compte les recomanacions de Salut per evitar contagis. Els Mossos recomanaven, però, que el tall s'aturés i, a partir d'aquest dissabte, amb l'estat d'alarma activat a l'Estat se'ls podria haver obligat a fer-ho. Meridiana Resisteix sí que va anunciar prèviament que aturaria temporalment els concursos i les col·lectivitzacions de menjar.

Els veïns de Marina Resisteix també de la capital catalana sí que van decidir ahir posposar el tall que fan cada divendres i a Arenys de Mar, on avui s'havia de fer el primer tall, han acordat també suspendre'l fins que la pandèmia vagi a la baixa. Societat Civil Catalana ja ha decidit suspendre el que promovia a la Via Augusta, que va començar divendres passat amb una cinquantena de persones a l'entrada dels Túnels de Vallvidrera i que es preveia que fos setmanal. Segons expliquen fonts de l'entitat espanyolista, el motiu de la suspensió és precisament l'afectació del coronavirus.