Meritxell Batet serà la cap de llista del PSC el 28 d'abril

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, tornarà a ser finalment la cap de llista del PSC per Barcelona el 28 d'abril. La dirigent socialista ha entregat els avals corresponents aquest dimecres al vespre, quan s'acabava el termini per presentar-los, i serà proclamada dissabte en un consell nacional del partit després que no s'hagi presentat cap més candidatura per encapçalar la llista del PSC a les generals.

El camí de Batet per encapçalar la llista socialista a les generals es va aplanar aquest dimarts quan el PSOE va confirmar que el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, seria el seu candidat a les eleccions europees del maig. I és que els últims dies sectors socialistes van posar damunt la taula el nom de Borrell per disputar el lloc a la seva companya al govern espanyol davant l'anunci del salt a Madrid de la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas.

Pel que fa a la resta de circumscripcions, el ja diputat al Congrés Marc Lamuà tornarà a encapçalar la llista de Girona i la tinent d'alcalde de la Paeria Montse Mínguez serà la candidata per Lleida, lloc que va encapçalar Mònica Lafuente a les últimes generals. Com en el cas de Batet, ni Lamuà ni Mínguez han tingut oposició en la recollida d'avals. A Tarragona, en canvi, s'han presentat dues candidatures per encapçalar la llista i el consell nacional haurà de votar –mitjançant votació secreta– entre el diputat i ja candidat el 26-J Joan Ruiz i la regidora de Reus Sandra Guaita.

La resta de noms de les quatre candidatures es definiran, a proposta de les federacions del partit (que es reuniran entre el 4 i el 7 de març), en una comissió de llistes el dissabte dia 9, i un consell nacional els haurà de ratificar el dilluns 11 de març, en què també s'escolliran els candidats del PSC al Senat.