Més País fa els primers passos per implantar-se a Catalunya

Més País comença a fer els primers passos per instaurar-se a Catalunya. Els mals resultats de les eleccions del 10 de novembre passat no han fet arronsar els seus principals impulsors i, un cop passada la pitjor fase de la pandèmia, han decidit reprendre la seva idea de celebrar el congrés fundacional de la formació -previst per al mes de maig-, que ha de servir per començar a posar els fonaments del partit a Catalunya. Així, el mateix candidat que es va presentar a les eleccions del 10-N, Juan Antonio Geraldes, ja ha presentat també la seva candidatura -que ara ha de validar la comissió de garanties de la formació- per liderar el partit amb un projecte federalista per a Catalunya i la resta de l'Estat sota el braç.

Tot i que fonts del partit apunten que el debat polític "més profund" el tindran de cara a la tardor, aquest mes de juny han decidit posar fil a l'agulla a la seva fundació després que al mes de febrer ja reunissin els representants territorials i sectorials en una trobada a Santa Coloma de Gramenet. Fins aquest diumenge hi havia temps per presentar candidatures per formar part de la coordinadora del partit, però només s'hi ha postulat Geraldes, que va acompanyat d'una llista de 10 persones (més 4 suplents). La coordinadora podrà tenir fins a 35 membres, 10 dels quals provenen de la candidatura que presenta la persona que es postula per liderar el partit i la resta els trien les assemblees territorials i sectorials (cadascuna pot escollir dues persones). Un cop conformada la coordinadora, el nou líder de la formació proposarà els membres de l'executiva (que estarà formada per entre 8 i 12 membres).

A Geraldes l'acompanyen perfils allunyats de la política institucional, però no forma part de la candidatura l'exdirigent de Podem Raimundo Viejo, que va anar de número 3 a la llista que Íñigo Errejón va configurar per Barcelona. Una candidatura que no va quallar. La prova és que només va obtenir l'1% dels vots i es va quedar molt lluny d'aconseguir representació per la província de Barcelona. Errejón va tenir molts problemes per trobar un candidat que liderés una llista catalana i va aconseguir configurar in extremis la candidatura amb el politòleg Juan Antonio Geraldes com a cap de cartell.

Projecte federalista

Tal com ja va fer en campanya, el projecte polític que defensa Més País a Catalunya passa per un model federal de tot l'Estat. Una proposta que queda plasmada en el document polític que ha presentat Geraldes per debatre en el congrés fundacional, al qual ha tingut accés l'ARA. Així, aposta per una "reforma constitucional" que porti al federalisme com a forma de govern. Un model d'estat que també hauria de permetre, segons apunten fonts de la candidatura, exercir el dret a l'autodeterminació a qualsevol territori de l'Estat que ho demani a través d'un referèndum que fos pactat.

En el document, la candidatura de Geraldes també aposta per deixar enrere l'expressió "nacionalitats històriques", que consideren que és una expressió utilitzada pel "nacionalisme conservador", per caminar cap a una igualtat entre territoris. Això no es traduiria en una pèrdua de drets d'aquests territoris, sinó en una equiparació, expliquen les mateixes fonts. "Tots els territoris tenen història i tots els territoris mereixen un tractament digne d'igualtat fraternal", defensen en el text.