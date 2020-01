Més del 60% dels catalans creu que el Govern no sap com resoldre els problemes del país

Poca confiança amb el Govern. Sis de cada deu catalans creu que el l'executiu no sap com resoldre els problemes del país amb vuit punts d'increment respecte l'enquesta de fa un any. Aquesta és una de les principals notícies de l'enquesta que ha fet pública avui el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que es va fer entre el 18 de novembre i el 12 de desembre, just després de les eleccions del 10-N i durant les negociacions d'investidura. El seu director ho ha atribuït al conflicte entre Catalunya-Espanya i a les divergències entre els dos socis de Govern en la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez. "L'aposta d'ERC per donar suport a la investidura i la negativa de JxCat a fer-ho es reflecteixen en l'enquesta com a socis de govern que són", ha remarcat el seu director, Jordi Argelaguet.

Aquest percentatge del 61,6% suposa un increment més que rellevant respecte els darrers anys tenint present que fa un any era del 53,1%, mentre que al 2016 era del 44% i al 2011, només del 42,3%. Ara els que confien que el Govern resoldrà els problemes de país només suposen el 30,6% quan un any enrere aquest percentatge era del 38,4%. T an sols un 1,6% afirma que el Govern els està resolent arribant a un mínim històric que no arriba ni als dos punts quan fa un any la xifra fregava els quatre punts i al 2016, els vuit.

En aquest escenari no és d'estranyar que només els votants de JxCat (63,1%) pensin que el Govern sap com resoldre els problemes, però que necessita temps, i que en menor mesura també ho pensin els d'ERC (52,4%). L'electorat de la resta de forces no té cap confiança amb el Govern, inclòs els votants de la CUP, dels quals només un 42,5 considera que la Generalitat treballa en la bona direcció.

Els principals problemes per a la gent canvien d'ordre i la insatisfacció amb la política i els politics (36,8%), ocupa ara el primer lloc, fruit de l'"impacte de les negociacions per formar executiu", segons ha ressaltat Argelaguet, seguit de les relacions Catalunya-Espanya (30,9%) i l'atur i la precarietat laboral (23,3%). Fa un any, l'atur (31,3%) era el maldecap més important per a la ciutadania, però la milllora econòmica l'ha relegat al tercer lloc. La insatisfacció amb la classe política, que era la segona preocupació amb un 30%, ha pujat sis punts pel context polític, mentre que el conflicte polític es manté amb els mateixos percentatges que fa un any (29,4%).

En qualsevol cas, una majoria dels enquestats veu prioritari que l'executiu se centri en "resoldre el problema polític entre Catalunya i Espanya" amb un 54,8% de suport, per un 37,5% que creu que, en primer terme, "ha de gestionar els serveis públics que són competència seva". La necessitat de resoldre el conflicte experimenta un increment més que notori de 5 punts en relació al desembre del 2018. Si set de cada deu votants de JxCat i ERC són partidaris de buscar solucions a les relacions entre Catalunya i Espanya, també són majoria entre els votants del PSC (57.7%), del PP (63,4%) i de la CUP (55,9%). L'electorat dels comuns, en canvi, opta majoritàriament per gestionar els serveis públics (53,8%) i només un 43,7% defensa que cal centrar-se en la resolució del conflicte.

Suspens al Govern

Els catalans també suspenen la gestió de la Generalitat en l'últim any amb una nota mitjana de 4,65, una xifra molt similar a la que va obtenir l'any passat (4,66). Aquesta és la pitjor valoració que ha obtingut un executiu català des que es va començar a fer aquesta pregunta en enquestes del CEO el 2011. Malgrat que la nota mitjana és de suspens, la majoria dels enquestats (59,5%) -en què s'inclouen gent sense dret a vot- situen la gestió de la Generalitat per sobre del '5' de nota, mentre que el 37,3% la suspenen, el 2,7% no ho sap i el 0,5% no contesta.

Si es diferencien els enquestats segons el record de vot en les últimes eleccions catalanes, només els votants de JxCat i ERC donen una nota mitjana d'aprovat a la Generalitat, encara que la majoria dels votants dels comuns i de la CUP sí que l'avalen per sobre del 5. També cal destacar que els electors d'ERC valoren pitjor l'executiu -el 21,7% el suspenen, el 78,2% l'aproven amb una nota mitjana de 5,80- que els de JxCat -l'11,8% el suspenen, el 88,2% l'aproven amb una nota mitjana de 6,23.

Si la millor puntuació el Govern l'obté en la situació de les infraestructures, ports i aeroports amb un 6,43 de mitjana, seguit pel transport públic amb un 6,35, i la situació de la cultura catalana amb un 6,33, les pitjors valoracions són en la lluita contra la temporalitat dels contractes (3,84), la lluita contra l'atur (4,29) i l'accés a l'habitatge (4,40), i sobretot amb "l'estat de l'autogovern de Catalunya", que obté una nota mitjana de 4,44.