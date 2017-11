Més de 200 personalitats impulsen una plataforma de suport a Iceta

El candidat del PSC a presidir la Generalitat, Miquel Iceta, ha assistit aquest diumenge a la presentació a Barcelona de la plataforma 'Amics i amigues d'Iceta', amb, de moment, 219 signants entre els quals hi ha personalitats de diversos sectors. Entre els signants es troben l'exmilitant de CDC i exdiputat al Parlament, al Congrés i al Parlament Europeu, Ignasi Guardans; l'expresident del Govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero i exministres del PSOE, així com el president d'UGT Catalunya, Matías Carnero.

També hi ha els escriptors Javier Cercas i Eduardo Mendoza, els cantants Moncho i Guillermina Motta, la cineasta Isabel Coixet, els actors Núria Espert, Abel Folk i Mònica Randall, l'exrector de la Universitat de Barcelona Dídac Ramírez, els dibuixants Javier Mariscal i Perico Pastor, l'arquitecte Federico Correa i el gimnasta Gervasi Deferr.

La presentació de la plataforma ha comptat amb la participació de l'actriu Rosa Maria Sardà, del notari Juan José López Burniol i del secretari general de CCOO del Metall, Juan Ignacio Marín, també signants del manifest, que han intervingut dedicant-li unes paraules. Rosa Maria Sardà ha assegurat que el PSC no ha de renunciar a res, "ni al socialisme, ni al federalisme, ni al catalanisme" i ha dipositat la seva confiança en Iceta perquè, a parer seu, representa el millor catalanisme.

López Burniol ha lloat la figura d'Iceta com a polític, li ha recomanat cenyir-se al marc de la llei i també als fets "perquè no es pot anar en contra de la realitat", i ha considerat que és necessària més moderació i més respecte cap els altres. Juan Ignacio Marín ha aprofitat per defensar el poder dels treballadors, ha criticat les últimes vagues generals que s'han celebrat a Barcelona i ha afirmat que cal "reconstruir-se davant del secessionisme i les polítiques neoconservadores".