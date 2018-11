La mesa del Parlament admet a tràmit la comissió d'investigació sobre les activitats "irregulars" de la Casa Reial

La mesa del Parlament ha aprovat aquest dilluns al vespre l'admissió a tràmit de la comissió d'investigació sobre les activitats "irregulars" de la Casa Reial a proposta de JxCat, ERC i la CUP. Segons han assegurat fonts parlamentàries a l'ACN, la comissió ha tirat endavant tot i la petició del PSC de demanar un informe jurídic abans d'admetre-la a tràmit. La demanda dels socialistes s'ha desestimat perquè els lletrats han considerat que no hi havia cap obstacle per admetre-la a tràmit. Ara la junta de portaveus haurà de decidir en quin ple s'haurà de validar aquesta comissió d'investigació de la Casa Reial.

Segons el text registrat, la comissió d'investigació tindrà tres continguts bàsics: les actuacions destinades a forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya durant els dies posteriors a l'1-O; les estructures de corrupció vinculades a la família reial espanyola i a persones que hi estan relacionades i els presumptes comptes irregulars de l'anterior cap de l'Estat a Suïssa i altres paradisos fiscals a nom de terceres persones, la provinença d'aquest capital, i les altres activitats "irregulars o delictives" d'aquestes persones que es puguin derivar de les declaracions de Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

La comissió d'investigació sobre la Casa Reial se sumarà a les tres que s'han constituït aquesta legislatura: la comissió sobre els atemptats de l'agost de l'any passat, la comissió sobre el cas Castor i la que analitza les conseqüències del 155. Segons les mateixes fonts, a la reunió de la mesa també s'ha tractat la petició de Ciutadans que, a través d'una moció, apostava per fer comparèixer el director de TV3, Vicent Sanchis, a la cambra. Tot i això, els lletrats han considerat que les sol·licituds de compareixença només les poden requerir les comissions.