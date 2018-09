La mesa decideix aplicar el vot ponderat a les comissions encara que no hi hagi acord sobre els diputats suspesos

La mesa del Parlament ha decidit aplicar el vot ponderat, respecte la proporció d'escons del ple, en cas d'empat a les comissions parlamentàries, encara que no s'hagi desencallat un acord sobre com aplicar la suspensió dels diputats afectats per la interlocutòria del Tribunal Suprem. L'òrgan polític de la cambra ho ha decidit així en la reunió d'aquest dimarts després que algunes comissions, la setmana passada, empatessin a l'hora de votar.

Quan s'empata, es pondera el vot, i a falta d'acord sobre la situació d'aquests diputats, la majoria de les meses d'aquestes comissions van optar per posposar el resultat i elevar la decisió a la mesa. Els independentistes defensen, però, que s'ha de mantenir a la comissió el pes de cada grup per "representativitat" dels resultats electorals, mentre que altres fonts apunten que es pretén aplicar una majoria a les comissions que no veuen reflectida al ple si no es resol la suspensió dels diputats.

El president del Parlament, Roger Torrent, es va mostrar de nou convençut ahir que s'arribarà a un acord per als diputats suspesos abans del 2 d'octubre, quan està previst que comenci el debat de política general. "No tenim alternativa a l'acord. Arribarem a un acord segur", va assegurar el president de la cambra catalana en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio'. Torrent va insistir en els principis amb què, segons ell, s'ha de basar la fórmula: preservar la dignitat dels diputats, mantenir les majories parlamentàries del 21-D i que totes les decisions que es prenguin tant en els òrgans de govern com al ple siguin efectives.