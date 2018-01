La mesa es reunirà demà al matí abans del ple d'investidura per decidir sobre el vot delegat de Junqueras i Sànchez

La Mesa del Parlament es reunirà aquest dimarts a les deu del matí, només cinc hores abans de l'inici del ple d'investidura, per decidir sobre la delegació de vot del vicepresident Oriol Junqueras i del president de l'ANC, Jordi Sànchez, empresonats a Estrema i Soto del Real. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ja s'ha mostrat partidari d'acceptar la delegació del vot i la mesa d'edat també ho va acceptar en la sessió constitutiva.

L'òrgan parlamentari presidit per Roger Torrent també haurà d'acceptar les credencials dels tres nou diputats Sawla El Garbhi i Ferran Roquer (JxCat) i David Rodríguez (ERC), després que els diputats exiliats a Brussel·les Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret hagin renunciat a la seva acta. D'altra banda, el PSC i el PPC ja han anunciat que demanaran la suspensió del ple de demà, convocat per les tres de la tarda, si s'intenta investir a Carles Puigdemont a distància i no de forma presencial com va exigir el Tribunal Constitucional en una resolució dissabte.