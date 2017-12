Milers de persones omplen Sant Jaume per reclamar la llibertat dels 'Jordis' dos mesos després del seu empresonament

Milers de persones han omplert la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart quan es compleixen dos mesos del seu empresonament per un presumpte delicte de sedició. Els manifestants, molts d'ells vestits amb bufandes, mocadors, barrets i llaços grocs, s'han concentrat amb torxes i cartells on s'hi podia llegir "llibertat" i han pronunciat càntics com "ni un pas enrere", "fora del palau les forces d'ocupació", i "és Puigdemont el nostre president".

L'acte ha comptat amb la intervenció del responsable de l'ANC a Barcelona, Enric Blanes, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Aquest últim ha demanat a la ciutadania de Catalunya que "no es quedi a casa" el 21-D i que converteixi les urnes en un "esclat a favor de la llibertat dels presos i dels que són a l'exili". Els ciutadans s'han aplegat poc abans de les vuit del vespre davant el palau de la Generalitat i han cantat cançons com 'l'Estaca' o 'Què volen aquesta gent?'.

Al final de l'acte s'ha llegit un manifest en què les entitats sobiranistes han lamentat que s'estigui duent a terme una "tergiversació gravíssima dels fets del 20 de setembre" i han criticat que s'hagi dit que va produir-se "una explosió de violència". En aquest sentit han fet saber que no s'obliden i que no deixaran que s'oblidi que "quatre homes de pau són a la presó" –en referència també a Oriol Junqueras i Joaquim Forn–.

Així mateix han carregat contra l'Estat espanyol que des del seu punt de vista és “un Estat de dret boterut, sense separació de poders ni lliure exercici dels drets i les llibertats fonamentals, ni protecció de la ciutadania davant de l'abús del poder".

Per la seva banda, Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural, ha agraït a la ciutadania el seu "escalf" i el suport que està donant a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i ha recordat al poble català que "la Democràcia es guanya a les urnes". Per aquest motiu ha fet una crida perquè tothom es mobilitzi el 21 de desembre i aquests comicis esdevinguin "un esclat de vots a favor de la llibertat dels presos polítics i també dels que estan a l'exili".