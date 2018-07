Milers de persones protesten contra l’exhumació de Franco

Milers de persones han desfilat aquest diumenge al matí al Valle de los Caídos de Madrid formant una cua quilomètrica farcida de banderes franquistes al crit d’“ El Valle no se toca ”. En processó i convocats per diverses plataformes i partits d’ultradreta, com Movimiento por España, Alternativa Española i la Falange, han protestat per la decisió del govern socialista de Pedro Sánchez d’exhumar les restes del dictador Francisco Franco de la basílica.

Des de primera hora del matí, els manifestants han col·locat pancartes amb fotografies del caudillo als ponts de l’autopista A-6 en direcció al Valle de los Caídos. Abans de les 10 del matí, l’entrada del monument ja estava col·lapsada de cotxes amb assistents, que les entitats convocants van titllar de “peregrinació nacional”. La intenció era assistir a una missa a la basílica per proclamar que el franquisme “no és residual” i que “mitja Espanya no vol que Franco sigui exhumat ni el Valle de los Caídos profanat i espoliat”, tal com ha expressat Movimiento por España en un comunicat. A la seva web, l’organització ha afirmat que la manifestació es feia “davant de Déu i els màrtirs mitjançant l’oració i la penitència”. El besnet de Franco, Luis Alfonso de Borbón, també ha assistit a l’acte, on desenes de manifestants li han demanat fotografies.

Finalment, l’afluència de simpatitzants de Franco ha sigut tan alta que molts no han pogut ni tan sols assistir a missa, i s'han hagut de conformar a cantar el Cara al Sol i proferir insults contra el president de l’executiu espanyol.

Una “infàmia”. Per a Movimiento por España, l’exhumació del dictador és intolerable. La plataforma ha lamentat en un comunicat, a més, que el moviment franquista no hagi estat “a l’alçada” en les últimes dècades per defensar Franco. Amb tot, ha considerat la protesta un èxit. La manifestació s'ha mantingut fins aproximadament les 17.30 hores, quan se celebrava l’última missa a la basílica. Tot i que la Guàrdia Civil ha requisat les banderes franquistes que s’exhibien a dins del recinte, els manifestants les desplegaven, amb el braç alçat fent la salutació feixista, per fer-se fotografies amb el monument de fons. Inaugurat el 1959, hi ha les restes de prop de 40.000 persones, algunes de les quals opositors republicans a la dictadura, enterrats en fosses comunes sense el consentiment de les seves famílies. Al temple, a banda de les restes de Franco, també hi ha enterrat el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. “ Viva Franco y José Antonio ”, ha sigut un dels lemes corejats a l’entrada a la basílica.

Sánchez té pressa

Precisament, davant els que consideren el Valle de los Caídos un “monument de reconciliació”, els partidaris de retirar-ne el cadàver de Franco volen evitar que la basílica sigui un lloc de culte per als moviments d’ultradreta. El president Pedro Sánchez va concretar el mes passat que el seu govern pretén exhumar el cos del caudillo al juliol, tot i que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha afirmat aquest diumenge en una entrevista a El Mundo que el procés es podria allargar. Sigui com sigui, la intenció de l’executiu espanyol és donar compliment com abans millor al mandat aprovat al Congrés l’any passat que demanava treure les restes del dictador del mausoleu i traslladar les de Primo de Rivera a un lloc no preferent de la basílica.