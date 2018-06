Militants dels comuns volen impugnar les primàries

Amb les eleccions a la direcció de Podem Catalunya immerses en un procediment judicial als jutjats de Mataró per suposades incompatibilitats en la candidatura de Xavier Domènech -hi ha una vista el setembre per abordar mesures cautelars-, ara algunes persones inscrites a Catalunya en Comú que volien concórrer a les primàries per entrar a la comissió de garanties del partit podrien provocar un nou front judicial. A dos dies perquè s’acabés el període de presentació de candidatures i recollida d’avals -el dia 10 de juny- van decidir presentar-se, però van exhaurir el termini sense el suport de cap espai territorial. Tenien com a última oportunitat aconseguir el de Lleida entre les 11 i les 14 hores del dia 9, però no ho van fer. Aquesta irregularitat va fer que la comissió electoral invalidés les seves candidatures. Es queixen que, si el marge s’acabava el dia 10, hi hauria d’haver la possibilitat de recollir avals fins al dia 10, i ara es plantegen presentar una demanda per vulneració del dret a sufragi passiu.

Aquesta no és l’única suposada irregularitat que veuen en el procés de primàries. Fins ahir, a dos dies de l’inici de les votacions, Rosa Bofill constava a la web de CatComú com a membre de la comissió electoral i integrant de la candidatura Construïm en Comúa la comissió de garanties, cosa que és incompatible, tal com indica el reglament de processos interns de la formació. Fonts del partit consultades per l’ARA aclareixen que la informació no es va actualitzar per “qüestions tècniques” però que Bofill havia formalitzat la seva renúncia a la comissió electoral el dia 12 de juny, durant la reunió d’aquest òrgan en què es validaven les candidatures presentades, tal com es desprèn de l’acta de la sessió a la qual ha tingut accés l’ARA. Margarida Prats, que era suplent, la va substituir com a titular per complir amb els cinc membres que ha de tenir la comissió. El reglament preveu que hi hagi cinc titulars i cinc suplents -ara només n’hi ha un-, però l’àrea d’organització del partit va avalar que el procés de primàries continués.

Tot i que un dels futurs demandants reconeix que no són errors flagrants i que s’haurien pogut solucionar, també veu falta de transparència en el procediment i està disposat a portar les primàries als tribunals.