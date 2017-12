Millo acusa ERC de "qüestionar la professionalitat dels funcionaris" en voler fer un recompte "paral·lel" el 21-D

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha criticat l'anunci que va fer aquest dijous ERC quan va explicar que mobilitzarà 14.000 apoderats per evitar una possible "tupinada" i fer un "recompte paral·lel" dels resultats electorals. Millo considera que ERC "qüestiona la professionalitat dels funcionaris de la Generalitat", que són els qui organitzen aquests comicis i ha demanat als republicans que ho "justifiquin".

De fet, el delegat del govern espanyol ha tret pit de l'organització de les eleccions del 21 de desembre, que ha assegurat que estan preparades amb "totes les garanties de qualitat, rigor i transparència". Millo ha explicat que són els funcionaris els que les organitzen i els ajuntaments els que trien els membres de les meses electorals, per exemple, com en qualsevol comici, en què els partits polítics, ha recordat, també poden posar "els interventors i apoderats que vulguin".

Per això, Millo considera que no hi ha "cap element que justifiqui les insinuacions que fa ERC", que considera "fora de lloc". El delegat del govern espanyol ha defensat que tots els catalans "podran exercir el dret de vot lliurement" per triar un nou Govern, que ha insistit que ha d'assumir el "repte de tancar la fractura social i obrir un nou període" per a Catalunya.

Tot i que encara estan acabant de treballar la logística de com i qui farà públics els resultats electorals, Millo ha explicat que la part tècnica del recompte es farà a les instal·lacions del CTTI i la comunicació pública dels resultats electorals es farà al recinte de la Fira.