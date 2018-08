Millo acusa Puigdemont de convertir l'1-O en un dia de "confrontació"

L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo ha acusat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de convertir l'1-O en un dia de "confrontació", després d'haver fet "impossible" el diàleg amb el Govern de l'Estat. "Només hi ha un responsable del que va passar l'1 d'octubre: el president de la Generalitat. Tenia a les seves mans que aquell dia fos un dia de normal convivència a Catalunya o no ho fos. I ell va decidir que fos un dia en el qual hagués confrontació en determinats llocs ", ha plantejat Millo en declaracions a Nació Digital.

Sobre les càrregues policials en punts de votació de l'1-O, Millo ha reconegut que "algunes imatges que s'han vist no resulten agradables", però ha remarcat que "no s'haurien produït mai si el president de la Generalitat hagués obeït una resolució judicial que li deia que havia de desconvocar el referèndum".

Pel que fa a l'anomenada "Operació Diàleg" a Catalunya impulsada a finals de 2016 per la llavors vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el mateix Millo, ha explicat que el seu plantejament consistia en "obrir un diàleg sincer i lleial" per "evitar la col·lisió, el xoc frontal "amb la Generalitat. No obstant això, ha denunciant: "No necessitem massa temps, pocs mesos, per comprovar que el nostre interlocutor no tenia cap interès a dialogar".

Segons Millo, Puigdemont desplegava una "retòrica falsa, enganyosa, que era molt deshonesta i deslleial", perquè el seu objectiu era "generar un conflicte, com més gran millor, i provocar un xoc amb l'Estat amb la finalitat de cridar l'atenció de la comunitat internacional".

"A mi personalment em va dir que no insistís en fer propostes o plantejaments. Em va dir que no li interessava, que volia fer el referèndum", ha assenyalat Millo, que va advertir a Puigdemont que "al final d'aquell camí no hi havia sortida" i que "provocaria conseqüències molt negatives".

Quan abans de l'aturada estiuenca de 2017 Puigdemont va anunciar públicament la data i la pregunta del referèndum de l'1-O, "el diàleg ja no era possible", ha dit Millo, que ha reconegut que "humanament" també "pateix" per la situació de els dirigents sobiranistes empresonats, tot i que "ells sabien que, fent el que feien, podien tenir aquesta conseqüència".