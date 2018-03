Millo portarà a la fiscalia un discurs de l’alcaldessa De Girona

Nou capítol en el serial entre el delegat del govern espanyol, Enric Millo, i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Millo va anunciar ahir que portaria a la fiscalia el discurs de Madrenas de divendres passat durant la concentració davant la Subdelegació del govern espanyol a Girona contra els empresonaments polítics. Segons el delegat, l’alcaldessa “va atacar el govern i la justícia espanyoles”, i creu que “l’atac” de diumenge a l’edifici de la Subdelegació -on es va pintar una part de la façana de groc-és fruit de les seves paraules, perquè “va fer una crida clara a la revolució”.

Madrenas va respondre’l per Twitter, des d’on va criticar que el seu relat era “completament inventat”. I és que el seu discurs no va animar a “atacar” l’edifici, però sí que, visiblement emocionada, va ser molt contundent: “Estem farts d’aguantar aquest estat espanyol opressor i farem tot el possible perquè treguin les seves grapes de les nostres institucions i de la gent que estimem”. També el col·lectiu La Forja, organitzador de les pintades, va exigir a Millo que “no li pengi la medalla” a Madrenas perquè “només passava per allà”. El PSC, per la seva banda, va acusar tant Millo com Madrenas de dir “barbaritats”.