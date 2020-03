El ministre de Justícia demana allunyar "fantasmes" sobre indults que ni s'han registrat

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha demanat avui que no es vegin "fantasmes" on no n'hi ha en relació a la concessió de possibles indults als presos polítics perquè, fins ara, "ni tan sols s'han registrat" sol·licituds al ministeri de Justícia.

Campo ha subratllat que "no hi ha un sol registre d'indult" per als dirigents independentistes, si bé ha matisat que sí que "s'han presentat" sol·licituds al ministeri, però, davant de l'"embús existent, cap s'ha registrat i ha començat el seu camí", que comporta "traslladar-ho al tribunal sentenciador, és a dir, al Tribunal Suprem, que aquest ho consulti al fiscal i que es consultin les víctimes, entre d'altres tràmits".

Aquesta ha sigut la seva resposta en una entrevista a Canal Sud Ràdio que ha recollit Europa Press després que dilluns es donés a conèixer que l'advocat Francesc de Jufresa va remetre al ministeri de Justícia la primera petició d'indult per als presos polítics. Ho va fer basant-se en un cúmul d'irregularitats –tal com va explicar llavors a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals– que considera que es van produir durant el judici del referèndum de l'1 d'Octubre al Tribunal Suprem.

Tres mesos després, el govern espanyol continua tenint sobre la taula el mateix indult, que l'advocat va demanar per a tots els condemnats: Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Borràs.

Campo ha explicat, a més, que durant l'etapa de govern en funcions de Pedro Sánchez "es va prendre el criteri de no portar" cap concessió d'indult al consell de ministres, de manera que "s'ha produït un volum molt més gran del que hi havia" de sol·licituds pendents de resoldre. Des del govern espanyol, ha explicat, ara s'està "agilitzant aquest volum que ja està tramitat", abans de recalcar que "el 90%, 95% o 98%" de les resolucions d'indults són "denegatòries".

Per això, ha demanat descartar "elucubracions" i "oblidar fantasmes" al respecte, "perquè no n'hi ha", i ha remarcat que mensualment es presenten "centenars i centenars" de sol·licituds d'indults, però "en els últims quatre consells de ministres" ell ha portat 600 negatives a la concessió d'indults i "només" cinc resolucions "positives".

Reactivar indults

Aquesta polèmica, atiada per la dreta, arriba després de l'ordre dictada pel seu departament durant l'actual estat d'alarma derivat de la pandèmia del coronavirus, amb la qual s'accepta reprendre tots els procediments per a sol·licitar i concedir la gràcia de l'indult malgrat la situació excepcional en què es troba el país.

En concret, el ministeri de Justícia ha acordat reactivar per "raons d'interès general" els indults que estiguessin en tramitació amb data de 14 de març –dia en què va entrar en vigor l'estat de alarma– o que s'hagin iniciat o s'iniciïn amb posterioritat a aquesta data.

Campo ha reconegut que "s'ha aixecat una polseguera" en relació a aquesta resolució, i ha explicat que tot i que el decret de l'estat d'alarma suspèn els terminis administratius, en matèria de sol·licituds d'indults el procediment és "telemàtic", de manera que "quan es presenta la petició d'un indult al ministeri de Justícia, es posa en marxa", però és un tràmit "telemàtic" en què "no cal compareixença".

Per al ministre, era "necessaria" aquesta resolució per "posar en marxa" aquests procediments sobre indults "perquè no té sentit que s'acumulin més peticions dels milers (de sol·licituds) que hi ha encallades". A més, ha advertit que la resolució aprovada durant l'estat d'alarma "no és només per indultar", sinó que també es busca que hi hagi "condemnats" que "puguin entrar a la presó".

I és que, segons ha explicat, en cas de penes "curtes" com, per exemple, una de tres anys de presó, quan es demana un indult per al condemnat, "com que és una pena curta se'n paralitza l'execució" i el reu "no entra a presó" mentre es tramita el procediment, cosa que "estava parada", de manera que l'ordre del ministeri busca ser també "un element dinamitzador" de la justícia.