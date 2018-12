Buch es reuneix amb Puigdemont a quatre dies del consell de ministres de Barcelona

El conseller d’Interior Miquel Buch s’ha reunit aquest dilluns a Waterloo amb l’expresident Carles Puigdemont. Segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha confirmat l'ARA, la trobada arriba la mateixa setmana en què està previst el consell de ministres a Barcelona i diverses convocatòries de protesta. Tanmateix, fonts del Govern asseguren que és una trobada que estava prevista des del mes de desembre i la desvinculen de l'operatiu policial del 21 de desembre.

La cúpula del departament d'Interior ha assistit a la trobada: el conseller, Miquel Buch, i el secretari general, Brauli Duart, entre altres càrrecs. En la reunió no hi ha participat, però, el director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, que està preparant el dispositiu policial. Fonts d'Interior han assegurat que la trobada estava prevista des de principis de desembre i que en cap cas s'ha fet aquesta setmana perquè coincidís amb la prèvia del consell de ministres. També han deixat clar que el departament no ha assumit el cost dels bitllets. Buch, a diferència de la resta del Govern, no va assistir ara fa dues setmanes a la presentació del Consell de la República a Brussel·les, de manera que s'ha vinculat la seva visita d'avui com a una reunió de treball en aquest àmbit.

Aquest divendres, les entitats sobiranistes han convocat mobilitzacions per protestar contra el consell de ministres que el govern espanyol té previst celebrar a la Llotja de Mar de Barcelona. A més, els Comitès de Defensa de la República (CDR) també han convocat mobilitzacions des de primera hora del matí i diferents organitzacions de l'esquerra independentista han organitzat una manifestació a la tarda als Jardinets de Gràcia per cloure la jornada de protestes.

En les últimes setmanes, el departament que dirigeix Miquel Buch ha estat en el punt de mira arran de l'actuació dels Mossos d'Esquadra en les protestes dels CDR el 6 de desembre i durant els talls de carretera que van protagonitzar el cap de setmana següent.