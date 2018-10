Miquel Iceta: "El gest [del govern espanyol] és que Catalunya l'any vinent tindrà 2.200 milions més si s'aprova el pressupost"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit aquest dissabte que "el gest és que Catalunya l'any vinent tindrà 2.200 milions més si s'aprova el pressupost i que, si no, no els tindrà", després que divendres tant el líder de Podem, Pablo Iglesias, com el d'ERC, Oriol Junqueras, demanessin "gestos" al govern espanyol amb els polítics empresonats per negociar el vot republicà favorable als comptes de Pedro Sánchez.

Iceta ha recordat que per a ell la presó preventiva és "desproporcionada" però ha afirmat que aquesta decisió "correspon únicament i exclusivament als jutges". El primer secretari del PSC espera que els diputats "en el moment d'emetre el vot pensin més en els interessos dels ciutadans que no pas en les reivindicacions com a partit".