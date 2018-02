Mireia Boya tanca la seva casa rural a la Val d'Aran per "amenaces feixistes"

L'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha donat a conèixer a través de Twitter que el setembre passat va decidir tancar la seva casa rural que tenia a la Val d'Aran després d'haver rebut '"amenaces feixistes". Boya assegura que, arran de la publicació a Okdiario en els mesos de juliol i agost de dos articles sobre el seu negoci, va rebre "desenes d'amenaces de mort i de crema de la casa" i, fins i tot, "una família que s'hi allotjava va ser increpada quan sortia per la porta", segons explica.

8. I no ho he dit abans per a que no interferís en cap campanya electoral. Que això ja ho fa molt bé C's. Vualà.