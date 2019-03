Míriam Nogueras renuncia a ser la cap de llista de Junts per Mataró

La vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, ha renunciat a ser la cap de llista de Junts per Mataró i a optar així a l'alcaldia de la capital del Maresme. Tot i que des de la convocatòria de les eleccions generals la possibilitat ja s'havia plantejat seriosament, Nogueras ha comunicat la decisió definitiva aquesta mateixa setmana al·legant incompatibilitat personal per fer front a totes les seves obligacions, entre la vicepresidència del partit i la candidatura al Congrés, on és la número 3 de JxCat per Barcelona. Tot i això, Nogueras s'ha compromès a continuar col·laborant amb la candidatura mataronina i podria acabar fins i tot ocupant algun lloc simbòlic a la llista. A dos mesos per a les eleccions municipals, Junts per Mataró ha de buscar ara nou candidat i, a falta d'aspirants entre els actuals regidors de CiU a l'Ajuntament, qui apunta ara a encapçalar la llista nacionalista és el president local del PDECat, Alfons Canela.



Fonts del PDECat han detallat que Nogueras ja va posar sobre la taula la possibilitat de plantejar un relleu quan el president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar l'avançament electoral per al 28-A. En un primer moment, però, se la va convèncer de continuar al cap davant de la candidatura de Junts per Mataró, fins a aquesta setmana.

Nogueras ja ha comunicat la decisió a la direcció local i al seu equip de campanya, i manté el compromís amb la candidatura de Junts per Mataró i amb el projecte per intentar recuperar l'alcaldia de la capital del Maresme, que l'antiga Convergència va ostentar entre el 2011 i el 2015.

Ella, però, ja no en serà la cara visible, tot i que continuarà present en la presa de decisions i s'espera que pugui participar també en els actes de campanya. En el moment que s'ultimi la confecció de la llista, hi podria ocupar també algun lloc simbòlic. Tot i que la decisió ja l'ensumaven alguns sectors del partit, la seva confirmació ha generat algun malestar.

Incompatibilitat de càrrecs

En cas que Nogueras hagués continuat com a cap de llista, el problema d'incompatibilitats l'hauria pogut tenir després de les eleccions, si hagués tingut opcions d'arribar a l'alcaldia després del 26-M. Segons el règim d'incompatibilitats del PDECat que figura als estatuts del partit, ser alcaldessa d'un municipi de més de 100.000 habitants –Mataró en té 127.000– és incompatible amb ser membre de l'executiva del partit.

L'alcaldia, però, seria perfectament compatible amb ser diputada del Congrés, del Senat, del Parlament o de l'Eurocambra i podria acumular fins a un màxim de tres càrrecs "entre institucionals i orgànics", segons detalla el règim d'incompatibilitats. La renúncia de Nogueras, però, arriba abans que es pugui plantejar aquest escenari per una qüestió d'incompatibilitat, en aquest cas, de gestió personal d'horaris.