El govern de Molins de Rei aparta "de forma cautelar" el regidor d'ERC acusat d'agredir una companya

El govern municipal de Molins de Rei va decidir ahir al vespre apartar "de forma cautelar" el regidor d'ERC Eduard Sáez després que la també regidora republicana Sílvia Guillén l'acusés d'una presumpta agressió masclista en un article publicat al mitjà local 'Viu Molins de Rei'. En un comunicat, l'executiu dona "ple suport" a Guillén recordant que tant el consistori com el govern municipal s'han manifestat reiteradament "contra qualsevol agressió o conducta masclista".

"Atès que la regidora denunciant no gaudeix del clima de confiança i tranquil·litat necessari en el govern, s'ha activat el protocol municipal d'assetjament per motius de gènere", afegeix el comunicat. Al seu torn, l'executiva d'ERC a Molins de Rei ha mostrat en un altre comunicat el seu desacord amb aquesta decisió perquè "elimina la presumpció d'innocència".

Els republicans lamenten que ni CiU ni la CUP, els altres dos partits que formen el govern municipal, s'hagin posat en contacte amb ells per escoltar la seva versió dels fets, tot i que ahir dimecres van anunciar que obrien expedient per estudiar el cas. Afegeixen que, "donada la manca de confiança amb els grups que componen el govern", creuen que "s'ha trencat de forma cautelar el consens" perquè "les ganes de fer mal a ERC estan per damunt de buscar la veritat".

Agressió masclista

En la carta publicada a 'Viu Molins de Rei' Guillén denunciava que ERC ha intentat silenciar l'agressió masclista que va patir a finals de maig passat, quan Sáez, amb qui tenia discrepàncies polítiques, la va acorralar a la porta del consistori i la va agafar dels braços amb força per obligar-la a parlar amb ell. També assegurava que en el moment dels fets va advertir al seu company de partit que li estava fent mal i li va demanar diverses vegades, sense èxit, que la deixés anar. Finalment, i davant de diversos testimonis, assegura, va fugir corrent.

A la carta, Guillén detalla que la qüestió es va tractar en diferents reunions del partit, tant d'àmbit local com comarcal, i que fins i tot va rebre les disculpes del suposat agressor, però que quan va reclamar que es fes pública l'agressió bona part dels seus companys se li van girar en contra acusant-la a ella d'assetjar-lo a ell.