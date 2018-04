La Moncloa assegura que "mai" dialogarà amb Carles Puigdemont

El govern espanyol no està disposat a atendre en cap sentit l’apel·lació al diàleg que el president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, va fer des de la porta de la presó de Neumünster. Fonts de l’executiu espanyol han assegurat aquest dissabte en el marc de la Convenció del PP a Sevilla que mentre Mariano Rajoy ocupi La Moncloa el seu govern no dialogarà “mai” amb el president destituït, que és "un pròfug" de la justícia i qualsevol contacte és "impossible". La interlocució, apunten, es produirà només quan hi hagi un govern que "compleixi la llei".

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, s'ha pronunciat davant la premsa en aquesta direcció. "El senyor Puigdemont el primer que ha de fer és atendre les seves responsabilitats davant la Justícia i deixar de ser un fugit de la justícia, cosa que posa de manifest el seu escàs compromís ètic i democràtic com a persona i responsable polític", ha dit.

Segons Catalá, la crida al diàleg de Puigdemont és "molt democràtica", però "el més democràtic és atendre les responsabilitats de qualsevol ciutadà davant la justícia". Fonts del PP han apuntat també que la cúpula de la formació comença a valorar la possibilitat que fruit de la decisió de la justícia alemanya, el president destituït pretengui esgotar els terminis i anar a unes noves eleccions a Catalunya. En tot cas, asseguren, l’Estat impugnarà qualsevol decisió de la justícia alemanya favorable als interessos de Puigdemont.