La Moncloa celebra que Ciutadans s'avingui a parlar dels pressupostos

La geometria variable al Congrés ha vingut per quedar-se. I, si és possible, tota la legislatura. Aquesta és la consigna que ha volgut transmetre aquest divendres la Moncloa, després d'una setmana en què Ciutadans s'ha tornat a presentar com a un interlocutor vàlid per a Pedro Sánchez i no ha tancat la porta a negociar els pressupostos generals de l'Estat per al 2021. Una possibilitat que generaria turbulències en la coalició de govern: Unides Podem està totalment dividida sobre l'estratègia a seguir. El ministre de Consum i líder del PCE, Alberto Garzón, va defensar dimarts un pacte amb el partit taronja per donar estabilitat al govern espanyol. Dijous, però, el portaveu dels comuns a Madrid i president del grup parlamentari d'Unides Podem, Jaume Asens, atribuïa les declaracions de Garzón a la mera "cortesia parlamentària" i tancava de ple la porta a una entesa, defensant una aliança amb Esquerra.

Però diferents veus del PSOE continuen defensant la necessitat d'acostar-se a Ciutadans de cara als pressupostos, sense desatendre els socis "prioritaris" de la investidura: el PNB, sobretot, i també Esquerra. Una de les més interessades en la quadratura del cercle és la titular d'Hisenda, María Jesús Montero. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres extraordinari que ha aprovat l'última pròrroga de l'estat d'alarma, fruit justament de l'acord a tres bandes amb ERC, Cs i el PNB, la també portaveu del govern espanyol ha considerat "molt satisfactori" que el partit taronja s'avingui ara a parlar també de pressupostos. Montero ha demanat que "no hi hagi vetos creuats" entre grups en un moment de "reconstrucció" després de la crisi del coronavirus. "Benvinguts al diàleg", ha dit al partit d'Inés Arrimadas, tutelat en aquests moments per la nova cara visible de la formació, el portaveu de Cs al Congrés, Edmundo Bal.

De fet, la Moncloa no ha parlat només d'una situació excepcional fruit de la crisi del coronavirus, sinó que ha estès la possibilitat de pacte a tota la legislatura. "La geometria variable ha vingut per quedar-se i en quatre anys el govern espanyol haurà de treballar amb aquest escenari, amb interlocució prioritària amb els partits de la investidura", ha apuntat. Pel que fa a pressupostos, ha demanat que els acords que surtin de la comissió de reconstrucció al Congrés puguin traduir-se en uns comptes que donin estabilitat al govern espanyol almenys "dos o tres" anys.

Els dubtes d'ERC

Aquest escenari de pactes, però, no agrada a Esquerra, que va tornar a advertir en el debat de pròrroga de l'estat d'alarma a Pedro Sánchez que havia d'escollir entre dreta i esquerra, i va assenyalar que pactant amb Ciutadans l'únic que feia era renunciar a la majoria de la investidura. "Ciutadans és Vox en la fase 1", va advertir el portaveu dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián. L'objectiu que persegueix el partit taronja amb aquesta nova estratègia, que també està creant discrepàncies dins de la formació per la falta de consens dins de l'executiva, és fer pinça amb el PP per no deixar els comptes en mans dels republicans. Els populars, però, continuen mirant cap a Vox i es mantenen en un no frontal.