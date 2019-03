La Moncloa demana l'arxiu de la denúncia del PP a la Junta Electoral per limitar rodes de premsa del consell de ministres

El secretari d'Estat de Comunicació (SEC), Miguel Ángel Oliver, ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) l'"arxiu o la inadmissió" de la reclamació plantejada pel Partit Popular, que va presentar un escrit davant la JEC demanant que se suspenguin, durant el procés electoral, les rodes de premsa posteriors al consell de ministres que incloguessin mesures "electoralistes".

La SEC ha fet entrega d'un escrit d'al·legacions davant la Junta Electoral Central, en el qual al llarg de 13 folis exposa els arguments per sol·licitar aquest arxiu i acompanya el document de tota la relació de les rodes de premsa dels consells de ministres que s'han produït des que es va anunciar la convocatòria d'eleccions del 2011 per part del llavors president José Luis Rodríguez Zapatero, així com les celebrades abans de les eleccions generals del 2015 i les del 2016, convocades per Mariano Rajoy.

A la denúncia del PP davant la JEC els populars demanaven també que s'informés l'executiu de Pedro Sánchez sobre la possibilitat de ser sancionat, en cas d'incompliment, amb una multa que pot arribar als 3.000 euros si es tracta d'autoritats o funcionaris.

En el seu escrit, el diputat del grup popular Juan Carlos Vera interposava aquesta reclamació contra Pedro Sánchez i el consell de ministres per considerar que "incompleix i vulnera la normativa de la llei orgànica del règim electoral general en aprovar i difondre a tota classe de mitjans institucionals i xarxes socials l'aprovació d'uns decrets llei de marcat contingut polític i social, que influiran de forma electoral al criteri a prendre pels electors de cara a les pròximes eleccions [del 28 d'abril]". En l'escrit presentat davant la Junta Electoral Central, el secretari d'estat exposa que cap de les actuacions a què es refereix la reclamació han tingut lloc després de la publicació al BOE del Reial Decret de dissolució de les Corts.