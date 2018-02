La Moncloa demana a Puigdemont que deixi de "fer burla" a l'Estat i retiri la candidatura

El govern espanyol vol que Roger Torrent busqui un "candidat que es mogui dins dels llindars del sentit comú" per presidir la Generalitat, i considera que Carles Puigdemont no pot ser-ho "entre altres coses perquè és la màxima autoritat de l'Estat a la comunitat autònoma" i està "fugint de la justícia". Aquesta ha estat la valoració del portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, a la Moncloa, que ha demanat a Puigdemont que deixi de "fer burla" a l'Estat amb "piruetes" com una possible investidura simbòlica des de Brussel·les que "no té cap base legal ni jurídica. Catalunya és una regió, una comunitat autònoma, i no recordo cap regió 'land' que tingui un president simbòlic".

"És una qüestió de sentit comú. Una persona que fuig de la justícia és impossible que sigui president d'una comunitat autònoma, entre altres coses perquè és la màxima autoritat de l'Estat a la comunitat autònoma", ha asseverat. "El senyor Puigdemont no està a l'exili, està fugint de la justícia", ha afegit el també ministre de Cultura i Educació, que no ha volgut valorar possibles candidats alternatius, com la cap de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi.

Sí que s'ha referit De Vigo a la possibilitat que els diners del FLA hagin servit per pagar despeses relacionades amb el Procés; un extrem que Mariano Rajoy va negar amb rotunditat aquesta setmana al Congrés, però que després el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va matisar assegurant que potser la Generalitat els havia "enganyat" amb alguna "factura falsa. De Vigo ha agafat el camí del mig, i ha dit que "no hi ha cap constància que diners provinents del FLA s'hagin fet servir per al Procés. Si halgú té alguna prova que ho digui", en referència a Ciutadans, que està burxant amb la qüestió per atacar el govern espanyol.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres que ha aprovat l'enduriment de la presó permanent revisable, i a preguntes dels periodistes, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, que ha dut també al Congrés una limitació dels supòsits en els quals el govern espanyol pot donar indults, per excloure'n els delictes de sedició i rebel·lió ha afirmat que "en països com França delictes com el de sedició o rebel·lió tenen penes de presó permanent revisable", tot i que ha justificat que no s'inclogui en els supòsits ara incorporats, perquè la pretensió "no és endurir el codi penal".

Estabilitat política

En el pla de la política estatal, Méndez de Vigo s'ha referit a l'enquesta que apunta a un auge de Ciutadans, que estaria còmodament per sobre del PP en intenció de vot, i ha Els pressupostos són un instrument d'estabilitat política important. S'ha aprovat el sostre de despesa, i el que li convé a Espanya és l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, però els números són els que són. PEr això estem negociant i seguirem negociants. La vegada anterior es va fer amb set partits diferents, però l'objectiu del govern espanyol és aprovar els pressupostos, perquè creiem que li convé als espanyols. Si hi ha partits que no ho estimen així o no volen col·laborar, el govern espanyol ja ha prorrogat els del 2017.