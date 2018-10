La Moncloa diu que Sánchez no va pressionar els jutges ni volia fer un "gest" posant en dubte la rebel·lió

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha assegurat aquest divendres que l'executiu no té "cap pla" per modificar el delicte de rebel·lió, tot i que en les últimes hores tant el president espanyol, Pedro Sánchez, com la vicepresidenta, Carmen Calvo, han enviat missatges en aquest sentit. Celaá ha explicat que Sánchez "no es va referir en cap cas al poder judicial" en les seves apraules al Congrés que es van interpretar com un rebuig a l'existència de rebel·lió en el cas judicial pel Procés, i ha negat per tant que es tracti d'una "pressió", com han considerat els partits de l'oposició de dretes.

"El que vostès van escoltar en la compareixença del president del govern [espanyol] va ser una al·lusió a Trillo quan s'estava parlant de la dretanització d'algunes forces, perquè Trillo va parlar d'incloure la necessitat de violència i armes. Per tant, el govern no marca el pas a ningú. El govern és el govern, i si els tribunals, com són, són independents, no han d'alterar el seu pas", ha defensat, abans de negar que es les paraules fossin un "gest" amb els independentistes. Sánchez va deixar entreveure di mecres, responent al portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, que no veia rebel·lió en el cas que jutja el Suprem contra els líders independentistes pels fets que van passar fa un any, i va recordar que el PP 1994 volia modificar el delicte de rebel·lió per introduir-hi explícitament l'element militar.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres, que aquest divendres s'ha celebrat a Sevilla, la portaveu del govern espanyol ha insistit que l'executiu "no entra per a res ni en el poder judicial ni en la fiscalia", preguntada per l'impacte que poden tenir les paraules de Sánchez dubtant de l'existència de delicte de rebel·lió en la causa contra els líders del Procés. Segons ella, el govern espaynol "ni té dubtes ni deixa de tenir-los", i resta "a l'espera de conèixer les qualificacions que pugui fer la fiscalia i l'advocacia de l'Estat". "Aquest govern no dona instruccions a la fiscalia ni tampoc a l'advocacia de l'Estat", ha insistit Celaá a preguntes dels periodistes.

La ministra també ha insistiti que "la fiscalia no rep instruccions del govern. És autònoma en les seves decisions i imparcials", davant de les peticions dels partits independentistes perquè hi hagi una acció per deixar caure els càrrecs contra els polítics independentistes. "L'advocacia de l'Estat està treballant per arribar al dos de novembre amb les qualificacions preparades amb criteris estrictament jurídics", ha continuat la ministra.