El govern espanyol veu "complicat" impugnar l'acord de la mesa perquè Puigdemont pugui delegar el vot

El govern espanyol estudia impugnar davant del Tribunal Constitucional (TC) l'acord per a la delegació del vot de Carles Puigdemont aprovat ahir per la mesa del Parlament. Així ho ha assenyalat en declaracions a la Sexta el ministre de Justícia, Rafael Catalá, després de reunir-se amb la cúpula del Poder Judicial -el president del Suprem i el fiscal general de l'Estat inclosos- en la reunió anual de coordinació de la Policia Judicial. "L'advocacia de l'Estat està estudiant encara aquest assumpte", s'ha limitat a dir Catalá. Però fonts del ministeri de Justícia assenyalen que ara per ara ho veuen "complicat". Junts per Catalunya i ERC van tirar endavant l'acord malgrat l'avís dels lletrats del Parlament, que advertien sobre les mesures cautelars dictades per l'alt tribunal.

En aquest sentit, des de JxCat recorden, però, que la situació processal de Puigdemont ja no és la mateixa amb una euroordre activa i retingut a Alemanya. En concret, prohibia la delegació de vot dels diputats exiliats perquè tenien dictada una ordre de detenció i presó. En canvi, el jutge del Tribunal Suprem en la causa per rebel·lió, Pablo Llarena, ha deixat sempre votar per mitjà de la delegació dels vots als diputats empresonats: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, i des de les últimes dues setmanes, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull.

Ciutadans ha presentat avui una sol·licitud de reconsideració a la mesa del Parlament sobre l'acord. El partit taronja al·lega en el seu escrit que el president continua sent un "fugat de la justícia", malgrat que ha sigut detingut i es troba en aquests moments a la presó de Neumünster a disposició de la justícia alemanya, que ha de decidir sobre l'ordre d'extradició dictada pel Tribunal Suprem.