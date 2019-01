La Moncloa rebutja la taula de negociació política que volen els independentistes pel suport als pressupostos

La ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, ha rebutjat aquest dimarts la taula de negociació política que tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com ERC reclamen a canvi de la possibilitat de donar suport als pressupostos de l’Estat. En declaracions a la Cadena SER, Montero s’ha mostrat disposada a negociar “una xifra, un punt o una coma” dels comptes però no superar “la legalitat”.

“Evidentment no seurem en cap taula a debatre qüestions que no estan al nostre marc constitucional o que no estan en cap tipus de regulació normativa”, ha sentenciat. Montero ha defensat que els pressupostos incrementin la inversió a Catalunya fruit del "compliment" de l'Estatut, però ha recordat que Catalunya no és el territori on més creix la inversió i ha negat que existeixi cap "tracte de favor". En declaracions a la Cadena SER, Montero ha defensat els pressupostos que el seu executiu va presentar aquest dilluns al Congrés de Diputats que “posen la prioritat en les polítiques en què és més urgent donar resposta a les necessitats dels ciutadans”, i ha recordat a ERC i el PDECat que els comptes inclouen mesures “d’interès general”.

“Em costa entendre per què el Govern i les forces que el componen, quan s’estan plantejant més recursos per a Catalunya, es pot resistir a donar suport als comptes amb independència de reivindicacions polítiques que estan en una altre pla”, ha afirmat la ministra, que ha recordat que cal “resoldre el dia a dia”.

Malgrat la falta de suports, ha insistit que el seu executiu no obrirà les portes a les peticions polítiques del Govern. “Puigdemont sap perfectament que nosaltres sempre hem traslladat la necessitat que el govern iniciï una possibilitat de diàleg dins de Catalunya i a partir d’aquí sempre hi ha plantejaments i matèries que es poden plantejar, en el marc de la llei”, ha dit.

En aquest sentit, ha insistit que el diàleg amb la Generalitat ha d'estar sempre "basat en els fonaments constitucionals" i "ells saben perfectament quines són les línies que no es poden travessar". "El govern sempre estarà amb actitud de mà estesa i de diàleg –ha dit–, però respectant la llei i el marc jurídic".

Ha justificat aquesta negativa rotunda a les taules de diàleg per la necessitat de no generar "conclusions" ni cap "situació estranya" sobre el resultat d'aquest hipotètic diàleg polític.

Montero també ha obert la negociació “a tot l’arc polític” i ha demanat al PP i a Cs que “si no donen suport a aquests comptes com a mínim que s’abstinguin”, mentre que a ERC i el PDECat els ha recordat: “Sempre que parlem de la legalitat i de qüestions que puguin millorar Espanya estem disposats a canviar una xifra, un punt i una coma”.