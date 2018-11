Montero “està tancant” un acord amb el PNB pels pressupostos i demana als independentistes que “recapacitin”

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a Onda Cero que el seu executiu “està tancant” un acord amb el PNB pels pressupostos que no implica tocar la quota basca, i ha demanat a les forces independentistes que “recapacitin” i donin suport als comptes. "Ja hem tancat l'acord amb Podem i ara estem tancant l'acord amb el PNB. Jo espero que, a partir d'aquí, tots aquells que no s'han autoexclòs reflexionin i intentin parlar durant una estona d'allò que afecta la vida quotidiana dels ciutadans", ha assenyalat Montero.

Aquest mateix matí, però, el president de l'Euskadi Buru Batzar del PNB, Andoni Ortuzar, ha marcat distàncies amb l'executiu espanyol. En una entrevista concedida a RNE, el líder 'jeltzale' ha assegurat que el seu partit està disposat a "tot", fins i tot a votar els pressupostos. "Però la realitat és que els dos partits catalans que són necessaris per a la qüestió pressupostària ja han dit que no entra en la seva estratègia negociar-los. Tampoc ens desgastarem en una negociació que té poques perspectives de tirar endavant", ha subratllat.

Malgrat la “discreció” sobre el contingut de les negociacions amb el PNB, Montero ha assegurat que el seu executiu “està tancant” l’acord amb els nacionalistes bascos, que gravita, segons ha dit, sobre qüestions relatives a inversions i compromisos adquirits pel govern de Rajoy i no complerts.

La ministra d'Hisenda ha recordat que el seu executiu no només dirigeix la mirada a ERC i el PDECat, sinó que també està interessat en què PP i Cs “s'asseguin a la taula” per facilitar que l’Estat disposi d’uns pressupostos aprovats. Segons Montero, “seria bo i convenient aparcar debats com el desafiament territorial” perquè ”a la majoria de la gent li agradaria que el PP, el PSOE, Cs i Podem parlem dels problemes del país”. Pel que fa a les forces independentistes, ha insistit que el seu govern no abordarà “qüestions que no tenen a veure” amb els pressupostos, en referència a les peticions sobre un gir de la Fiscalia en el judici de l’1-O, i ha insistit que cal que “recapacitin” sobre el seu ‘no’ a la negociació.