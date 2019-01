Montero adverteix que Sánchez convocarà eleccions anticipades si no pot aprovar els pressupostos

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts que si no aproven els pressupostos generals de l'Estat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convocarà eleccions anticipades aquest any. "Si no s'aproven els PGE hi haurà eleccions el 2019", ha assegurat Montero en una entrevista a TVE, i ha afegit que el president de l'executiu espanyol ja va posar sobre la taula la possibilitat d'avançar els comicis si els pressupostos no reben un suport majoritari al Congrés.

"És competència del president, la meva impressió és que el president complirà el que va dir: va establir que si no hi havia projecte de pressupostos hi hauria eleccions el 2019", ha assegurat. Amb tot, Montero ha subratllat que la decisió d'avançar eleccions li correspon a Sánchez. "Aquesta qüestió és la que crec que té al cap, però és difícil endevinar una decisió tan estratègica", ha recalcat la titular d'Hisenda, que ha advertit que estava manifestant la seva "opinió".

"Aquests pressupostos són els que necessiten els ciutadans per millorar les seves condicions de vida", ha defensat, i ha assegurat que els comptes s'han elaborat "pensant en la seva execució". El govern espanyol, en el llibre vermell del pressupost, on s'expliquen els comptes públics per programes de despesa, ja va publicar que no es descartava la possibilitat que puguin celebrar-se eleccions generals de manera anticipada aquest mateix any davant el previsible rebuig de l'independentisme català als números.

Tot i així, Sánchez v a afirmar el 12 de gener passat que pensava exhaurir la legislatura encara que no rebi l'aval als pressupostos. "Que esperin asseguts Rivera i Casado, que fins al 2020 governarem", va advertir davant la possibilitat d'anticipar els comicis si no és capaç d'aprovar els comptes durant l'acte de presentació de la candidatura de Jaume Collboni a Barcelona.

El primer examen als pressupostos tindrà lloc el dia 13 de febrer, quan es votaran les esmenes a la totalitat que presenten els grups de l’oposició, i on l’executiu espanyol hauria de comptar amb els vots de les formacions independentistes per fer-los prosperar.