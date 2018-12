El Senat veta el pla d'estabilitat pressupostària del govern espanyol

No hi ha hagut sorpreses. El PP -amb majoria a la cambra alta- i Cs han vetat al Senat el pla d'estabilitat pressupostària per al període 2019-2021 del govern espanyol. Els objectius de dèficit i deute aprovats prèviament pel Congrés han estat rebutjats aquest dijous a la cambra alta per 150 vots en contra, 97 a favor i una abstenció. Coalició Canària, Bildu, Fòrum Astúries i UPN també hi han votat en contra mentre que ERC i el PDECat hi han donat el seu suport.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha acusat el PP i Cs d'anteposar els seus interessos partidistes als dels ciutadans i els ha culpat d'haver d'apujar les cotitzacions a la Seguretat Social. "La Seguretat Social haurà d'incrementar les cotitzacions per poder substituir els recursos addicionals" previstos en els pressupostos elaborats pel govern espanyol, ha destacat Montero. El no del Senat al pla d'estabilitat pressupostària anticipa el veto al Congrés dels comptes per al 2019.

El sostre de depesa del govern socialista preveia un augment dels recursos per a les comunitats autònomes -per a Catalunya estaven previstos 400 milions addicionals- i per a polítiques socials. Ara l'executiu de Sánchez haurà de presentar uns pressupostos per al 2019 tenint en compte els objectius de dèficit i deute del PP i sense els recursos addicionals per a les comunitats autònomes.

De fet, el sostre de despesa del PSOE preveia un dèficit de l'1,8% per l'any que ve, cinc dècimes més que l'objectiu del PP, que és el que haurà de tenir en compte Sánchez després del veto del Senat a la seva via de dèficit. Això es tradueix en 6.000 milions menys disponibles. "El PP i Cs anteposen el seu desig de posar pedres al camí al govern a l'interès general dels ciutadans", ha assegurat la ministra d'Hisenda.

Veto del PP i Cs

El PP i Ciutadans havien anunciat el seu veto al sostre de despesa del govern espanyol perquè consideren que "posa en risc el creixement de l'economia espanyola" i perquè augmenten els impostos. "El seu únic objectiu és aguantar fins al final de la legislatura", ha retret a Montero al senador del PP Juan Antonio de las Heras.

ERC ha explicat que el seu vot favorable al pla d'estabilitat de Sánchez és un gest cap al govern espanyol "per no trencar els ponts de diàleg", però ha advertit el cap de l'executiu espanyol que Catalunya espera una proposta per solucionar el conflicte polític abans del judici del Procés. "Després creiem que serà massa tard", ha avisat el senador republicà Bernat Picornell. "La pilota és a la seva teulada", ha insistit.

La presentació a les corts del pla d'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera per al període 2019-2021 és un requisit legal per al govern espanyol com a pas previ a presentar els pressupostos generals de l'Estat, però el veto al Senat no té cap conseqüència jurídica i no canvia el pla de Sánchez de presentar al Congrés els comptes. Tanmateix, l'executiu del PSOE té poques possibilitats d'aprovar-los si no aconsegueix el suport dels partits sobiranistes catalans.