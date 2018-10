Montero diu que no aniria a negociar amb Junqueras a la presó i nega que Iglesias sigui "un enviat" de Sánchez

La vigília que el líder de Podem, Pablo Iglesias, visiti el president d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, es desmarca d'aquest gest i afirma que "personalment" no aniria a la presó a negociar els pressupostos amb Junqueras. La ministra ha tret ferro a la reunió que mantindran els líders de Podem i ERC a Lledoners i ha dit que Iglesias és "lliure". De fet, ha recordat que la trobada feia temps que estava prevista. Així, ha negat que Iglesias hi vagi en condició "d'enviat del govern espanyol".

En una entrevista a Telecinco recollida per l'ACN, Montero ha assegurat que Iglesias "no és una persona autoritzada pel govern per negociar ni amb Junqueras ni amb ningú". "No se li fa cap encàrrec ni conec el contingut de la reunió", ha afegit. Sobre les condicions dels independentistes per asseure's a negociar, Montero ha advertit que no cediran i que no faran cap petició pública a la fiscalia perquè rebaixi les acusacions contra els presos del Procés.

"Si qualsevol líder d'ERC posa aquesta condició no hi haurà acord, i no hi haurà pressupostos", ha sentenciat. Ara bé, s'ha mostrat disposada a parlar amb els representants d'ERC i el PDECat al Congrés per negociar els comptes. Amb el PNB ha dit que ho farà "en els pròxims dies".

Confia en el vistiplau de Brussel·les

En termes econòmics, Montero creu que Brussel·les validarà el marc macroeconòmic presentat pel govern espanyol i que podran mantenir els pressupostos pactats amb Podem. La previsió és que la tramitació parlamentària comenci a finals de novembre o principis de desembre (possiblement després dels actes dels 40 anys de la Constitució) i que l'aprovació definitiva sigui entre el febrer i el març, quan el judici al Suprem ja estarà en marxa.

També ha reconegut que el pressupost s'ajustarà als objectius de dèficit vigents en aquell moment i ha reconegut que "el més probable" és que sigui el que va aprovar el PP.