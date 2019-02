Montero acusa la dreta d'utilitzar "termes guerracivilistes" per desacreditar l'aposta pel diàleg

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha acusat el PP, Cs i Vox d'utilitzar "termes guerracivilistes" per desacreditar l'aposta pel diàleg i la proposta de designar un relator. Per a Montero, són termes "usats per l'extrema dreta" per carregar contra Sánchez, a qui el PP va arribar a dir que era un president "il·legítim". "Sánchez va ser escollit en el marc de la Constitució i si diuen això és que volen plantejar mesures fora del marc legal i això em preocupa", ha manifestat al programa 'Aquí Cuní', de SER Catalunya.

Montero ha defensat que cal "revertir la conflictivitat" a Catalunya i ha acusat el PP, Cs i Vox de voler "treure vots" del conflicte a Catalunya. "La confrontació no beneficia ni a Catalunya ni a Espanya", ha afirmat. Montero ha defensat l'aposta pel diàleg i ha dit que és "l'única via possible", perquè si no l'única solució que aporta "el trident de dretes" és aplicar un 155 'sine die'. "Això s'ha de prendre molt seriosament, cal diàleg i consens, el que promou avui la dreta està als antípodes del que va ser l'esperit de la Transició", ha assegurat.



Montero ha defensat els pressupostos, però els ha desvinculat de l'operació de diàleg amb Catalunya. "Amb pressupostos o sense el govern té l'obligació de trobar una solució dialogada i amb aquesta tasca continuarem, amb pressupostos o sense", ha sentenciat.